Фондовая Америка в среду торговалась спокойно

Торги в среду закончились на Уолл-стрит небольшим ростом. На котировки повлияла публикация «минуток» мартовского заседания ФРС, из которых понятно, что несколько членов правления регулятора предлагали повысить процентную ставку уже в июне.

DJIA прибавил 0,15%, S&P 500 вырос на 0,27%; Nasdaq окреп на 0,83%.

Влияние на американский рынок оказывали и цены на нефть: данные от Минэнерго США показали очередной рекордный взлет товарных запасов в стране. Плюс ко всему, стартовал сезон отчетности за I квартал.



Из движений отдельных акций, можно отметить бумаги Shell, торгующиеся на Уолл-стрит: они, как и в Британии, подешевели почти на 4%. Компания, которая войдет в ее состав, BG, взлетела на 27%. Конкурент Shell, BP, у которой тоже есть листинг в Нью-Йорке, выросла на 0,5%: ожидается, что в отрасли будет происходить дальнейшая консолидация крупнейших игроков.

Выросли акции фармацевта Mylan NV: компания предложила купить своего ирландского коллегу Perrigo.Co, в результате чего Mylan подорожала на 15%, а Perrigo — на 18%.

Аналитический отдел Societe Generale ухудшил рекомендации по бумагам Apple Inc, в результате чего «яблочные» акции потеряли в цене 0,3%.