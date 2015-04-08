Доллар упал до 53,42 руб. - нет большого спроса на валюту

В среду днем курс доллара на торгах Московской биржи упал до 53,42 руб. - впервые с конца декабря прошлого года. Евро на торгах упал до 58,05 руб. По мнению аналитиков, рубль поддерживают фундаментальные факторы: пересмотр в лучшую сторону макроэкономических прогнозов, стабилизация цен на нефть. Также эксперты отмечают, что доллар сегодня упал из-за низкого спроса на валюту, которую продают спекулянты, корпорации и население - они начали сокращать свои валютные запасы на фоне текущей внешнеполитической стабильности и отсутствия каких-то явных признаков ухудшения ситуации.

По данным портала investing.com, пара USD/RUB к 12:07 торговалась на уровне 53,75 (-2,16%), а EUR/RUB — на уровне 58,41 (-1,87%).

Российские аналитики говорят, что на валютном рынке наметился тренд на укрепление рубля, корпорации и население играют ему на руку, а у локальных игроков постоянно выносит стоп-лоссы — у тех, кто пытается встать в длинные позиции. «После прорыва уровня 53,60 значимым уровнем поддержки доллару выступает уровень 52 рубля», - считает Игорь Акиньшин из Альфа-банка.

"Торговля рублем остается однонаправленной – отсутствие какого-либо значимого спроса на валюту при продолжающихся продажах со стороны компаний и, вероятно, населения, толкают рубль к новым и новым локальным максимумам. Рублевые депозиты по-прежнему предлагают привлекательный процент, что должно стимулировать обратную конверсию из валюты в рубли. Рынок явно смирился с ростом рубля, и противостоять ему довольно рискованно", - говорит Дмитрий Полевой из банка ИНГ Евразия. Он также добавил, что скоро к нынешним позитивным факторам может добавиться старт налогового периода с квартальными налогами (с 15 апреля).