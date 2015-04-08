Доллар стабилен по отношению к корзине валют

В среду доллар остается относительно стабильным. Валютные быки провели сеанс охоты на «зеленого» после его падения в результате слабой макростатистики, вышедшей в пятницу в США. В итоге после пасхальных праздников доллар отыграл часть потерянных позиций. В среду на 9.35 мск EURUSD стоит на отметке 1,0847, поднявшись от 1,0807. USDJPY снизилась до 119,94 во время азиатской сессии: иена поднялась относительно доллара на 0,30%.
Восстановление
доллара говорит о базовой силе этой
валюты: вне зависимости от того, раньше
или позже поднимет свои ставки ФРС,
доллар сегодня сильнее остальных
резервных валют. «Доллар вырос на
основном спросе, а не на ожидании подъема
ставки. ФРС в любом случае уже встала
на путь ужесточения монетарной политики,
в то время как ее коллеги по всему миру
застряли на пути количественного
смягчения», — говорит Шинихиро Кадота,
главный форекс-стратег токийского
отделения Barclays.
Австралийский доллар подрос: AUDUSD на 9.47 торговалась на уровне 0,7667. Осси продолжает откатывать «произвольную программу» на фоне удивившего всех решения австралийского регулятора не трогать процентную ставку и оставить ее на прежнем уровне.
Фунт стерлинга вырос против остальных валют благодаря сильной макростатистике, оказавшейся выше прогнозных значений. GBPUSD стоит 1,4856.