Доллар стабилен по отношению к корзине валют

В среду доллар остается относительно стабильным. Валютные быки провели сеанс охоты на «зеленого» после его падения в результате слабой макростатистики, вышедшей в пятницу в США. В итоге после пасхальных праздников доллар отыграл часть потерянных позиций. В среду на 9.35 мск EURUSD стоит на отметке 1,0847, поднявшись от 1,0807. USDJPY снизилась до 119,94 во время азиатской сессии: иена поднялась относительно доллара на 0,30%.

Восстановление доллара говорит о базовой силе этой валюты: вне зависимости от того, раньше или позже поднимет свои ставки ФРС, доллар сегодня сильнее остальных резервных валют. «Доллар вырос на основном спросе, а не на ожидании подъема ставки. ФРС в любом случае уже встала на путь ужесточения монетарной политики, в то время как ее коллеги по всему миру застряли на пути количественного смягчения», — говорит Шинихиро Кадота, главный форекс-стратег токийского отделения Barclays.



Австралийский доллар подрос: AUDUSD на 9.47 торговалась на уровне 0,7667. Осси продолжает откатывать «произвольную программу» на фоне удивившего всех решения австралийского регулятора не трогать процентную ставку и оставить ее на прежнем уровне.

Фунт стерлинга вырос против остальных валют благодаря сильной макростатистике, оказавшейся выше прогнозных значений. GBPUSD стоит 1,4856.