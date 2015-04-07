«Восточный маневр»: поможет ли Россия деньгами Греции?

Сегодня Financial Times опубликовала интересный разбор: завтра греческий премьер встречается с российским президентом. Как относиться к многочисленным спекуляциям на эту тему? Действительно ли Россия может спасти Грецию от дефолта и если да, то что она получит взамен?



"В среду 8 апреля греческий премьер-министр Алексис Ципрас навестит в Кремле Владимира Путина. Есть шанс на то, что восточный маневр Ципраса сразу принесет свои плоды, причем в буквальном смысле: в виде киви, персиков и клубники. Афины надеются, что Москва пересмотрит запрет на поставки греческих плодов, чтобы продемонстрировать силу российско-греческих отношений. Страны могут показать солидарность друг с другом, особенно на фоне охлаждения их дипломатических отношений с Европой.

Но не торговля персиками беспокоит европейских дипломатов: они опасаются, что потепление российско-греческих отношений связано с чем-то более значительным. Один высокопоставленный чиновник ЕС описал газете Financial Times своеобразного «троянского коня» из ночных кошмаров Европы: Россия выдает Греции миллиарды спасительных кредитов в обмен на греческое вето по санкционному вопросу. Такой ход разрушит единодушную позицию Запада по Украине. Нет, конкретно на этой неделе подобное случиться не может. Но по мере того, как Афины приближаются к грани банкротства, растет тревога о том, что радикальное левое правительство господина Ципраса от отчаяния обратится к Москве за официальной помощью. Это была бы самая крупная паника по поводу стратегической позиции Греции начиная с 1947 года, когда в действие вступил план Маршалла, чтобы не допустить усиления позиций коммунистов в Западной Европе.

Другие аналитики утверждают, что заигрывания Ципраса с Москвой — это всего лишь уловка, чтобы расшевелить Германию и остальную еврозону. Несмотря на исторические культурные связи и советский романтизм партии СИРИЗА, аналитики считают, что Греция слишком привязана к Западу — через членство в ЕС и НАТО. Плюс к тому, задолженности Греции слишком велики, чтобы израненная кризисом и санкциями Россия смогла бы купить ее в качестве надежного сюзника.

«Греки используют Россию, чтобы разозлить и напугать Берлин. Ципрас хочет показать, что у него есть и другие варианты решения проблемы», — сказал Теохарис Григориадис, эксперт по российско-греческим отношениям в Свободном Университете Берлина. — «Но он не собирается делать Грецию сателлитом России. Русские об этом прекрасно знают. Немцы тоже. Это чистый театр, новейшая греческая трагедия. Я боюсь, что ситуация выглядит примерно так же, как пудель, пытающийся напугать льва».

Со своих первых дней в кресле премьер-министра Ципрас ярко демонстрирует свои российские предпочтения. Во время дебюта на встрече министров иностранных дел ЕС греческий представитель, Никос Коциас, сердито осуждал меры по расширению антироссийских санкций. Очевидцы говорили: «Мы часто спорим, но, как правило, в итоге действуем как одна семья. Мы поддерживаем одно и то же мировоззрение. Однако эта встреча была совсем другой. Она больше напоминала не «семейный» сбор министров ЕС, а, скорее, жесткое и разнохарактерное заседание Совбеза ООН».

С тех пор Греция последовательно отстаивала свою позицию. Однако на прошлой неделе господин Ципрас превзошел самого себя, заявив российскому агентству ИТАР-ТАСС, что санкции против России были неразумными и являют собой «дорогу в никуда». Во время еще одной своей речи греческий премьер сказал, что «новая архитектура европейской безопасности должна обязательно включать в себя Россию». Уже упомянутый нами министр иностранных дел Греции, господин Коциас, комментирует спекуляции на тему поездки Ципраса в Москву: «Есть круги, которые реагируют на это так, будто Греция оставляет Запад или пытается ударить его ножом в спину», — заявил он в воскресенье. — «Но это ошибочные стереотипы».

Что касается Кремля, то здесь довольно осторожны и пока стараются не подкармливать спекуляции по поводу потенциального финансирования западного соседа. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил, что экономическая ситуация в Греции и «довольно прохладное отношение Афин к политике санкций» будут стоять на повестке дня в среду. Также Песков отметил, что готовность России предложить Греции финансовую помощь пока не приняла статус определенной и будет зависеть от того, что именно попросят Афины.

Масштабы экономической «черной дыры» в Греции составляют 172 млрд долларов — вряд ли Россия сможет найти такие деньги. «Русские не хотят тратить серьезных денег, особенно с учетом возможности второго греческого дефолта и собственного риска в нынешней ситуации», — говорит один высокопоставленный банкир в Афинах. — «Но они могут согласиться купить некоторые казначейские бумаги Греции — как недавно сделали китайцы, в качестве жеста поддержки». Москва говорит, что хочет смягчить запрет на поставку греческих фруктов. Полное снятие запрета может оказаться невозможным из-за сложных глобальных торговых правил.

Московский гамбит господина Ципраса может повлиять на отношения Греции с Брюсселем. Но греческие аналитики сомневаются, что греческий премьер пойдет на то, чтобы серьезно поссориться с Берлином и с НАТО. К примеру, он запланировал визит в Москву на начало апреля, хотя мог бы демонстративно разозлить коллег по ЕС, появившись в России во время Парада Победы 9 мая. «Есть определенные экономические и политические преимущества для обеих сторон в том, чтобы стать ближе друг к другу, но не чтобы сблизиться окончательно», — говорит Костас Иорданидес, международный обозреватель. — «Как правило, русские всегда пользовались своим влиянием на Грецию, когда имели такую возможность. Но они никогда не оспаривали главенства отношений Греции и НАТО»."



lex Barker, Kerin Hope, Kathrin Hille, специально для Financial Times. Перевод - Lesnik007.

