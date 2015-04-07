На европейских фондовых рынках дружный подъем

Сегодня отдохнувшие после пасхальных каникул европейские фондовые рынки показывают удивительно единодушный рост: в плюсе торгуются все основные площадки. Сводный индекс Euro Stoxx 50 прибавил 1,30%, DAX окреп на 1,07%, FTSE 100 прыгнул вверх на 1,55%, САС 40 вырос на 1,39% (всё это — на момент 14.14 мск). В качестве причины такого дружного подъема называют уверенность инвесторов в том, что регуляторы и дальше продолжат поддерживать экономику.

Сегодняшняя сводная статистика из еврозоны на доли десятых процента не дотягивает до прогнозных значений (композитный индекс деловой активности и PMI в сфере услуг), а вот PMI в секторе услуг для Великобритании бьет четырехлетние рекорды — видимо, этим и объясняется столь резвый взлет FTSE сегодня.