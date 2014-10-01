Черный сентябрь: рубль спикировал вниз

В сентябре рубль обновил сразу несколько исторических минимумов по отношению к доллару и бивалютной корзине. Месяц выдался сложным для национальной валюты. К концу месяца доллар закрепился на отметке выше 39 рублей, а стоимость бивалютной корзины вплотную достигала к уровню, на котором ЦБ начинает интервенции.

Падение рубля происходило третий месяц подряд, и в итоге мы пришли к удручающему результату: по итогам квартала национальная валюта упала по отношению ко всем трем десяткам валют, официальные курсы которых каждый день отслеживаются российским регулятором. Доллар прибавил к рублю 16,4%, евро 8,2%.



Главная причина, резко столкнувшая рубль вниз, - война санкций, которая привела к опасениям по поводу росту дефицита валют. Внешние выплаты российских компаний, подпадающих под санкции, оказались под угрозой. Геополитическое давление на Россию остается беспрецедентным, кризис на Украине и не думает заканчиваться.

Итог: в течение сентября доллар вырос на Московской бирже на 2 рубля 43 копейки (6,5%), и вчера вечером торговался на уровне 39,55 рубля. Евро вырос на 1 рубль 22 копейки (2,5%), и вчера торговался на уровне 49,98 рубля. Стоимость бивалютной корзины в течение сентября окрепла на 1 рубль 88 копеек 4,4%). А всего с начала этого года (не самого удачного для российской экономики) доллар вырос к рублю на 20,5%; евро на 10,3%, а бивалютная корзина окрепла на 15%. Единственная валюта из числа торгуемых на ММВБ, к которой вырос рубль в течение года, — это (вполне предсказуемо) украинская гривна, которая потеряла 23,3%.