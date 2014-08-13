Российские санкции душат машиностроительный бизнес Германии

Европа начинает сталкиваться с последствиями собственной политики в отношении России. Российские клиенты немецких компаний интересуются поставками из страны, но не могут получить финансирование — по материалам AForex.

Очень страдают средние машиностроительные компании, поставлявшие оборудование в нашу страну. Руководители предприятий ожидают ухудшений – индекс настроений бизнеса находится на самом низком уровне за последние 10 месяцев. Для средних компаний из Германии характерна концентрация на нескольких ключевых продуктах и регионах. Многие из них существенным образом заточены на Россию, и не могут быстро диверсифицировать продажи или работать на глобальный рынок. Для них санкции могут быть не просто тяжелыми, а смертельно опасными. В Восточной Германии связи с Россией исторически сильны – у многих предприятий 30-50% продаж приходится на нас. Сворачивание их бизнеса приведет к потере важных компетенций и ослабит Германию как важное звено мировой промышленности, считает руководитель Российско-немецкой торговой палаты. Российские клиенты ждать не будут и пойдут к другим поставщикам. Министр экономики ФРГ Зигмар Габриель заявил, что «трудности значительные, но политические соображения должны быть во главе угла». Это их выбор.