Сезон большой отчетности в США: прогнозы неутешительные

До наступления сезона корпоративной отчетности в США осталась пара недель, и аналитики вовсю пытаются предугадать, какими будут результаты квартала. Акробатические прыжки цены на нефть и укрепление доллара толкают вниз корпоративные прибыли таких крупнейших корпораций, как, к примеру, Exxon Mobil и Wal-Mart Stores. В первом квартале средняя прибыль на акцию для компаний из списка S&SP 500 упала примерно на 5,8% - это предварительная оценка, собранная агентством Bloomberg. Впервые с 2009 года первый квартал оказался неудачным.

Свой неофициальный старт сезон отчетности получает уже на этой неделе — по традиции, первым отчитается металлургический гигант Alcoa Inc. Прибыль энергетических компаний, по предварительным оценкам, снизилась на 63%. Цена на нефть упала,, доллар вырос на 25% относительно корзины основных валют — оба этих фактора очень сильно помешали большинству крупных корпораций получить свои доходы.



Эксперты говорят о том, что, по крайней мере, на бумаге будет наблюдаться техническая рецессия по прибылям — то есть, надо готовиться к двум подряд кварталам отрицательного роста.

Эффект наблюдается в самых разных отраслях экономики. Падение спроса на сталь со стороны энергетических компаний привело, например, к закрытию завода US Steel в Иллинойсе. Производители экспортных товаров очень много потеряли на усилившемся долларе. Компания Dow Chemical Co гарантированно теряет огромные деньги: цены на нефть падают, вслед за ней дешевеет сельскохозяйственная продукция, и фермеры закупают всё меньше удобрений, поскольку испытывают серьезный недостаток оборотных средств.

United Technologies, которая экспортирует реактивные двигатели, лифтовое оборудование и кондиционеры, прогнозирует сокращение прибыли в первом квартале на 100 млн долларов.

Замедление экономики заметно и при взгляде на данные макростатистики — чего стоит только помпезный провал статистики рабочих мест за март.

Спад прибыли энергетических компаний, по многим прогнозам, продолжится в течение всего 2015 года. Это приведет к общему спаду индекса S&P 500 в первых трех кварталах года. И если этот прогноз оправдается — это будет крайне зловещий знак для рынка. «Мы не увидим роста в этом году, если эта крупная тенденция не изменится», — говорит Джон Кэрр, руководитель инвестиционного фонда Pioneer Investment Management.

В нефтяной промышленности США сейчас идет сокращение десятков тысяч рабочих мест. Снижение денежных потоков заставляет компании отменять планы на разработку новых скважин, на разведку месторождений и, в конечном итоге, на новые многомиллиардные инвестиции. Exxon, крупнейший в мире поставщик энергоносителей, по прогнозам, представит свои худшие квартальные показатели прибыли за последние 12 лет. В среднем по отрасли аналитики ожидают снижения расходов по крупным проектам примерно на треть. Бюджет станет еще более экстремальным, если рынок сырья будет оставаться слабым еще несколько месяцев, по оценкам экспертов.

Однако же если убрать из S&P 500 энергетические компании, то ситуация начинает выглядеть не так трагично.

Низкие цены на бензин, как правило, стимулируют рост потребительских расходов. Это помогает, к примеру, уже упомянутой нами компании Wal-Mart частично противодействовать негативным последствиям взлета доллара. Но по-настоящему популярным местом, где потребители, безусловно, с удовольствием открывали свои кошельки, были магазины Apple Inc: здесь прибыль, по прогнозам подпрыгнет до 28% до $2,13 за акцию. Сам же технологический сегмент покажет рост прибыли на 3,9%.

Здравоохранение тоже относится к сектору, менее восприимчивому к ценам на энергоносители. В первом квартале, согласно предварительным оценкам, прибыль в отрасли может вырасти на 7,3%.