Ошибка трейдеров на $617 млрд: в Японии отменили огромные сделки

Сегодня могла произойти одна из самых больших торговых ошибок за всю историю. Размер сделок доходил до огромной суммы, которая даже больше, чем вся экономика Швеции. Конечно, ошибку обнаружили и все неверные сделки были отменены в Японии.

Так, в 9:25 утра в Токио проводились сделки по акциям 42 компаний на общую сумму 67,78 трлн иен ($617 миллиардов). Все они были отменены, согласно данным Bloomberg и японской Ассоциации дилеров по ценным бумагам.



Самый большой заказ был оформлен по акциям Toyota Motor Corp — 1,96 млрд, или 57% всех размещенных акций крупнейшего автопроизводителя в мире, хотели купить за 12,68 трлн иен через внебиржевую сделку. Другие отмененные сделки были на акции компаний Honda Motor Co, Canon Inc, Sony и Nomura Holdings Inc.

Несомненно, такие торговые ошибки периодически случаются на рынке, их иногда называют «fat finger». В 2009 году UBS AG по ошибке оформили сделки на 3 трлн иен на Capcom Co. через облигации. Однако это не сравнить с размерами сегодняшней ошибки.

"Я никогда не слышал о таких больших ошибках в заказах раньше", - сказал Bloomberg Аяко Сера, токийский рыночный стратег-аналитик из Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd, которая контролирует около 474 млрд долларов активов. "Должно быть, там ошибка".

Сейчас известно, что никакого вреда компаниям не было сделано, потому что заказы были вовремя отменены. Теперь следует только выяснить, что послужило появлению этой ошибки. Существует версия, что брокер перепутал количество акций и стоимости акций. Тот факт, что сделки проводились вне биржи, позволил избежать такой большой ошибки.

Nikkei 225 Stock Average мало изменился вчера, а акции Toyota выросли на 1,2%, так как иена ослабла.