Alibaba планирует проехаться по всему миру перед IPO

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd., оценивающий себя более чем в $130 млрд, планирует 3 сентября начать встречи с инвесторами по всему миру в преддверии первичного размещения акций (IPO), которое намечено на середину следующего месяца, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные источников.

Road show пройдет на трех континентах (Азия, Европа и Северная Америка) и продлится две недели. Поскольку оно будет состоять из примерно 100 встреч с инвесторами, руководство Alibaba будет разделено на две группы, которые будут проводить часть мероприятий по отдельности.

Первые мероприятия пройдут в Гонконге и Сингапуре, затем road show переместится в Лондон, а в США встречи с потенциальными покупателями стартуют 8 сентября в Нью-Йорке.

Alibaba планирует привлечь более $20 млрд от размещения, что может стать одним из крупнейших IPO в истории и рекордным в США. Торги акциями китайской компании на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), как ожидается, начнутся 16 сентября. По предварительным данным, Alibaba объявит ценовой диапазон IPO 2 сентября, а окончательная цена будет обнародована 15 сентября.

Однако эти планы являются ориентировочными и даты могут измениться, поскольку руководство компании не хочет начинать торги акциями перед еврейскими праздниками, которые выпадают на конец сентября, заявил один из источников Bloomberg.

Сейчас организаторами размещения выступают шесть банков - Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Citigroup Inc. Однако Alibaba может привлечь дополнительные финкомпании, которую будут играть менее значительную роль в предстоящем IPO.

Alibaba является крупнейшей в мире платформой электронной коммерции. Оборот торговли сайтов, принадлежащих компании, превышает обороты Amazon.com и eBay Inc., в прошлом году он составил $248 млрд. Тем не менее, выручка китайской компании существенно меньше, чем у ее американских конкурентов, поскольку она имеет совершенно другую модель бизнеса.