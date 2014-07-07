В Гонконге впервые в истории разместят IPO в двух валютах

На бирже Гонконга может пройти первое в истории площадки первичное размещение акций сразу в двух валютах – гонконгских долларах и китайских юанях.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Сейчас местная авиакомпания Hong Kong Airlines изучает возможность проведения IPO в четвертом квартале 2014 года, которое может включить две валюты. Компания заявку еще не подавала, сумма размещения может достичь $500 млн.

Биржа Гонконга - на втором месте в мире по объему IPO. В настоящее время на фондовом рынке Гонконга котируются акции 1643 компаний. Средний ежедневный объем сделок с ценными бумагами на бирже возрос на 16% - до $8,1 млрд.