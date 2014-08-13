Развивающиеся экономики слабеют, по версии агентства Moody's

Экономики развивающихся стран, которые в прошлом десятилетии демонстрировали быстрые темпы роста, замедляются все сильнее, пишет в отчете кредитное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service. Оно пересмотрело прогноз роста ВВП для развивающихся стран на текущий и следующий годы, отметив, что ситуация в них ухудшается из-за ускорения инфляции и снижения спроса на их экспортную продукцию, в частности со стороны Китая.

Средние темпы роста в развивающихся странах, входящих в большую двадцатку ведущих государств мира, составят, за исключением Китая, 2,1% в 2014 г. и 2,7% — в 2015 г. Это гораздо ниже средних темпов роста, наблюдавшихся в них до мирового экономического кризиса 4,2% в 1998-2007 гг.) и в 2013 г.2,9%) и сопоставимо с прогнозами для экономик развитых стран. Развитые страны из G20 вырастут на 1,8% в этом и на 2,4% в следующем году. Экономический рост в развитых странах, в отличие от развивающихся, ускоряетсягод назад он был 1,4%), и в следующем году его темпы будут уже почти такими же, как в среднем в 1998-2007 гг., когда они составляли 2,5%. От Китая Moody’s ждет роста в пределах 7,5% в этом году и на 6,5-7,5% — в следующем.

Неплохие перспективы у Индии с Индонезией, в которых недавние решения властей по реформированию экономик способствовали росту деловой и инвестиционной активности, отмечает Moody’s. От них эксперты агентства ждут роста на 5% в нынешнем году и на 5,5-6% — в следующем.

В Бразилии они прогнозируют низкие темпы — на 1-2% и в 2014 г., и в 2015 г. В Аргентине и России в этом году будет рецессия, а в 2015 г. — стагнация. В Аргентине, которая второй раз за 13 лет допустила дефолт по внешнему долгу, спад составит 1,5-2,5%. В России, где из-за структурных проблем экономический рост практически остановился еще до введения санкций западными странами, спад, по оценке Moody’s, составит 0,5-1,5%. В следующем году прогноз для Аргентины и России — от -0,5 до +0,5%.

Перспективы российской экономикиостаются очень слабыми», пишут аналитики Moody’s. Кризис на Украине стал негативным фактором,ухудшающим и без того слабые и все более ослабевающие фундаментальные экономические показатели». Неопределенность развития ситуации на Украине и возможность новых санкций увеличивают понижательные риски прогноза, так как сохраняющаясянапряженность может иметь более тяжелые и продолжительные последствия для роста, чем мы сейчас ожидаем, в частности из-за ухудшения торговых и финансовых отношений между Россией и Европой».

Глобальные инвесторы не сразу осознали, какие экономические проблемы несут с собой санкции, однако неизбежные ответные санкции создают ситуацию, в которой в среднесрочной перспективе не будет выигравших стран», — считает Дэвид Фуллер, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money.

От серьезного и длительного ухудшения экономической ситуации в России больше всего пострадает Европа, считают в Moody’s, однако, учитывая ее торговые и финансовые связи с остальным миром, воздействие на темпы роста европейского ВВП будет ограниченным.

В первом полугодии в России, по всей видимости, имела место техническая рецессия, т. е. поквартальный спад ВВП с исключением сезонного фактора в течение двух кварталов подряд. Об этом может свидетельствовать предварительная оценка Росстата, показавшая рост ВВП во II квартале на 0,8% по отношению к тому же периоду 2013 г. после роста на 0,9% в I квартале.

Консенсус-прогноз Bloomberg37 банков и компаний) предполагает рост экономики по итогам 2014 г. на 0,5%, таков пока и официальный прогноз Минэкономразвития. Однако в конце июля — начале августа на фоне усиления геополитического конфликта аналитики стали менять прогнозы, предрекая России рецессию по итогам года. Спад ВВП в 2014 г. от 0,1 до 0,7% прогнозируют Barclays, BNP Paribas, UniCredit, Credit Suisse, ING, Danske Bank, Raiffeisen.