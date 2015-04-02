Dow Jones Newswires

ЛОНДОН, 2 апреля. (Dow Jones). Скользящие графики на 24 часа:

Котировки спот: EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHF Спот на 06.17 GMT 1.0788 119.61 1.4834 0.9640 Трехдневный тренд Вниз Боковой тренд Боковой тренд Вниз Недельный тренд Боковой тренд Вниз Вниз Боковой тренд 200-дн. скол.ср 1.2104 113.93 1.5678 0.9456 3-е сопротивление 1.0825 120.37 1.5000 0.9760 2-е сопротивление 1.0810 119.91 1.4940 0.9743 1-е сопротивление 1.0800 119.79 1.4875 0.9695 Точка разворота* 1.0761 119.84 1.4811 0.9687 1-я поддержка 1.0742 119.42 1.4785 0.9635 2-я поддержка 1.0727 119.31 1.4741 0.9585 3-я поддержка 1.0713 119.10 1.4690 0.9491

EUR/USD в течение дня: Пара держится выше минимума вторника 1,0713, но ее восстановление вряд ли нарушит структуру волны более масштабного снижения от важной бычьей ловушки 26 марта 1,1052. Перспективы пары будут оставаться негативными, пока держится сопротивление 1,0861, путь к которому защищают уровни 1,0810 и 1,0825. При прорыве ниже более высокого внутридневного минимума среды 1,0727 пара нацелится на минимум 1,0713, а потом – на поддержку в районе 1,0683/88 на графиках профиля рынка.

EUR/USD на недельном графике: Боковой тренд.

USD/JPY в течение дня: После резкого снижения от ключевого района сопротивления 120,33/120,37 минимум среды 119,42 опять оказался под давлением. Снижение от максимума среды 120,33 указывает на необходимость дальнейшей консолидации более масштабного роста от 118,33 до 120,37, но ниже 119,42 находится сильная поддержка 119,31. Прорвать его может только согласованная волна понижательного давления, которая в этом случае нацелит пару на 119,10 и 118,93. Максимумы 120,33/120,37 окажутся под угрозой при прорыве выше 119,79 и 119,91.

USD/JPY на недельном графике: Нисходящий тренд.

GBP/USD в течение дня: Пара не пробила 8-дневного минимума среды 1,4741, и сопротивление 1,4875 опять оказалось под давлением. Вероятность прорыва этого уровня стала выше, чем была ранее на этой неделе, и согласованная волна роста откроет паре путь к 1,4940 и к району 1,50. При ослаблении пара получит поддержку, находясь выше уровня 1,4785, который защищает минимум 1,4741.

GBP/USD на недельном графике: Нисходящий тренд.

USD/CHF в течение дня: В четверг ожидается прорыв ниже 0,9635, который подтвердит завершение формирования в среду 4-дневного медвежьего клина. Максимум клина 0,9760 немного не дотянул до минимально необходимого целевого уровня роста, а прорыв ниже 0,9635 нацелит пару на 0,9585 и создаст угрозу полной коррекции до реакционного минимума 26 марта 0,9491. Максимум 0,9760 защищен уровнями 0,9695 и 0,9743.

USD/CHF на недельном графике: Боковой тренд.

*Точка разворота рассчитывается как сумма максимума, минимума и уровня закрытия, деленная на три.

- Автор Francis Bray, главный технический аналитик Dow Jones по Европе; francis.bray @ dowjones.com;