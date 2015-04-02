Фондовая Европа выросла в среду

Вчера торги в Старом Свете закончились умеренным позитивом. Stoxx Europe 600 прибавил 0,3%, еще один сводный индекс — Dow Jones Euro Stoxx – вырос на 0,47%.

FTSE 100 окреп на 0,54%, CAC 40 увеличился на 0,57%, DAX прибавил 0,29%. Позитивные настроения инвесторов вызваны хорошим ростом PMI в промышленном секторе еврозоны, который оказался выше консенсус-прогнозов. В середине дня сводный индекс европейских площадок переходил к снижению на опасениях по Греции, однако потом все-таки снова выправился.

Банковский сектор показал самую сильную динамику среди отраслевых подындексов Stoxx Europe 600. Так, Barclays прибавил к своей капитализации 2,8% после лестной характеристики Morgan Stanley: "это один из наиболее предпочтительных европейских банков".

Сильная квартальная отчетность производителя шоколада Barry Callebaut прибавила ему 6,6% капитализации. Оптимистичные ожидания по второму полугодию позволили продавцу одежды Asos Plc вырасти на 2,7%.