Цены на нефть колеблются в ожидании соглашения по Ирану

Котировки нефти снова идут вниз в четверг: внимание инвесторов возвращается к переговорам по иранской ядерной программе. Стороны не смогли уложиться в дедлайн, и поэтому переговоры продолжены и на сегодняшний день. Вечером в среду, когда казалось, что достижение согласия под угрозой, фьючерсы на Brent поднимались до $57,53, однако сейчас, на 8.31 мск, они вновь снизились до 56,63 доллара за баррель. WTI с поставкой в мае стоит $49,63, хотя в начале американских торгов переходила за барьер в 50 долларов.

Давление на цены обусловлено перспективой достижения согласия между Ираном и западными странами. Это повлечет за собой приток иранской нефти на глобальный рынок, который и без того испытывает сильное перенасыщение.

Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказали журналистам, что они остаются в швейцарской Лозанне, по крайней мере, до четверга, чтобы заключить наконец политическое соглашение с Ираном и сделать очередной шаг в сторону окончательного договора.

Многие аналитики, тем временем, испытывают на тему этого соглашения крайне умеренный оптимизм. «Я не ожидаю ничего, кроме общего заявления о намерениях» — говорит профессор Скотт Лукас, специалист EA World View по Ирану и Сирии.