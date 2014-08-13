Банки повысят всем ставки по кредитам

Уже осенью российские банки могут повысить стоимость кредитов бизнесу и населению. Ставки могут подняться на 0,5—2 процентных пункта, прогнозируют эксперты. Больнее всего это ударит по компаниям малого и среднего бизнеса.

Банк России с начала года трижды повышал ключевую ставку: в марте — с 5,5 до 7%, в апреле — до 7,5%, в последний раз — 25 июля — до 8%. Вслед за регулятором повышать ставки будут и банки. Об этом предупреждают аналитики и банки. «Учитывая, что увеличивается стоимость фондирования, естественно, что банки будут поднимать ставки и по кредитам», — полагает аналитик «ВТБ Капитала» Светлана Асланова. «Основание для повышения кредитных ставок есть — увеличилась стоимость фондирования. Связано это как с введением санкций в отношении крупнейших госбанков, так и с тем, что ЦБ уже три раза в этом году повышал ключевую ставку. Помимо этого есть тенденция к увеличению ставок по вкладам», — отмечает руководитель аналитического департамента «Совлинка» Ольга Беленькая.

В конце июля США и Евросоюз в связи с украинским кризисом ввели санкции, напрямую затрагивающие российский финансовый сектор. Санкции запрещают европейским компаниям и гражданам покупать или продавать акции, облигации и подобные финансовые инструменты пяти российских госбанков — Сбербанка, Россельхозбанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБа. А с начала августа крупные банки стали повышать процентные ставки по вкладам. «Глобэкс» провел повышение на 0,3—0,6 п.п., Альфа-банк — в среднем на 0,2—0,7 п.п. в рублях и на 0,05—0,5 п.п. в долларах и евро, Московский кредитный банк — на 0,25—0,5 п.п. На 0,5 п.п. повысили ставки СМП Банк и Московский областной банк, на 0,25 п.п. — Ханты-Мансийский банк.

Одним из первых о возможном повышении ставок по кредитам заявил Сбербанк, объяснив это ростом стоимости денег на рынке. Об этом в начале августа сказал зампред правления госбанка Александр Торбахов.

Представитель Уральского банка реконструкции и развития (УБРР) сообщил, что в сентябре банк планирует поднять ставки по кредитам для частных заемщиков примерно на 1,5 п.п. «Ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса (МСБ) могут быть повышены в третьем квартале этого года примерно на 0,5 п.п.», — сказал вице-президент — директор департамента по работе с корпоративными клиентами Алексей Икряников.

Банк «Союз» в ближайшее время может повысить ставки по розничным кредитам на 0,5 п.п., сообщила РБК директор департамента маркетинга и разработки розничных продуктов банка Полина Берсенева. Банк «Зенит» рассматривает возможность повышения ставок по кредитам физлицам, сообщил представитель кредитной организации. Директор по развитию бизнеса потребительского кредитования и стратегических партнерств Альфа-банка Дмитрий Жиздюк сообщил, что в ситуации роста стоимости привлекаемых ресурсов произойдет корректировка ставок по потребительским кредитам.

Выжидательную позицию заняли Промсвязьбанк, «Восточный экспресс», Транскапиталбанк, банк «ФК Открытие». Представители банка «Хоум Кредит энд Финанс» (ХКФ Банк), Совкомбанка, Райффайзенбанка и банка «Уралсиб» заявили РБК, что повышение ставок пока не планируется.

В среднем по рынку ставки по розничным кредитам в перспективе одного-двух месяцев могут вырасти на 0,5—1 п.п., считает Полина Берсенева. «Повышение может произойти в пределах одного-двух процентных пункта. Но это будет не одномоментно, а постепенно проходить», — отмечает руководитель аналитического департамента «Совлинка» Ольга Беленькая.

Ставки по корпоративным кредитам также могут увеличиться. По информации руководителя корпоративного блока одного из крупных банков, который предпочел остаться неназванным, ставки уже с начала года выросли на 0,5—0,75 п.п. Но повышение ставок может продолжиться и составить 1,5 п.п., считает он. «При этом насколько ставки возрастут, сильно зависит от сегмента, в котором работает корпоративный клиент.

Сейчас ставки в среднем составляют 3%+ LIBOR. Для нефтяных компаний, крупных химических холдингов, энергетических предприятий ставка в итоге может составить чуть больше 3%+ LIBOR, для отраслей, которые больше подвержены давлению, например для металлургической и угольной, ставки могут возрасти до 4—4,5%+ LIBOR», — говорит банкир. Последнее значение LIBOR составило 0,56% годовых в долларах.

«С нового года ставки по рублевым кредитам уже значительно выросли: для крупного бизнеса — с 8 до 12%, для малого — с 16 до 20% годовых. Пострадают отрасли с длинным циклом инвестирования — металлургия, машиностроение, строительство. Покупку квартир, машин и технологий, в отличие от продуктов питания, всегда можно отложить», — отметил вице-президент «ОПОРА России» Александр Калинин.

Он также отмечает, что малый бизнес очень сильно зависит от крупного, а при таких ставках крупные компании могут отказаться от многих инвестиционных проектов, которые поддерживают на плаву малый бизнес. «Повышение ставок по кредитам прежде всего негативно скажется на отраслях с большой степенью риска, таких как строительство, машиностроение, управление активами, на сфере высоких технологий из-за возможных будущих санкций против них в части экспорта. Без государственной помощи и госгарантий эти отрасли пострадают сильнее», — комментирует сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян.

Впрочем, вице-президент РСПП Давид Якобашвили отмечает, что бизнесмены привыкли работать в тех условиях, в каких работают. «Думаю, что ничего страшного не происходит, повышение на 1—2 п.п. вряд ли может как-то негативно повлиять», — считает он.