Золотовалютные резервы развивающихся стран сокращаются

Сегодня Financial Times пишет о том, что резервы иностранной валюты на развивающихся рынках упали в 2014 году впервые за последние 20 лет. Причиной этому стало убывание конкурентоспособности развивающихся экономик, отток капитала и неопределенность по поводу денежной политики США. Девять из десяти стран, подходящих под определение emerging markets, по оценкам экономистов, прошли период «пика резервов» и, скорее всего, их резервы продолжат снижаться.

Это может помешать им вкладываться в покупку американских и европейских долговых бумаг — а значит, сломать тенденцию, которая на протяжении последнего десятилетия была локомотивом роста на Западе.



«Пик золотовалютных резервов на развивающихся рынках прошел в июне прошлого года. С тех пор мы наблюдаем только спад везде, кроме Мексики, Индонезии и Индии», — рассказал изданию Financial Times стратег ING Investment Management, Маартен-Ян Баккум.

Во вторник МВФ заявил, что суммарные запасы иностранной валюты развивающихся рынков упали на $11,5 млрд в годовом выражении и сейчас составляет 7,74 трлн долларов. Это первый спад начиная с 1995 года: в конце второго квартала 2014 резервы emerging markets достигали 8,06 триллионов долларов. Снижение ускорилось в январе и феврале 2015 года. Результатов I квартала 2015 года пока нет, однако аналитики ждут дальнейшего снижения.

Рост резервов был краеугольным камнем мировой экономики в течение последних десяти лет. Большая часть капитала, который развивающиеся рынки собирали из активного сальдо торгового баланса, вкладывался в портфельные и прямые инвестиции, и предметом этих инвестиций были в основном долговые бумаги США и Европы. Этот процесс и финансировал рост богатых стран.

Экономисты говорят, что теперь динамика пойдет в обратном направлении и считают это тревожным фактором. Отмечается влияние Китая в снижении накопительного тренда. Китайские спекулянты сильно сократили внешние заимствования и ослабили юань в этом году. Отток капитала наблюдается сегодня повсюду (не только в Китае). А это, в свою очередь, вызывает опасения у Вашингтона.