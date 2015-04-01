Картина дня

Tankan разочаровывает. Краткосрочный обзор экономических условий первого квартала Банка Японии был гораздо слабее, чем ожидался. Индекс крупных производителей японской экономики лидирует и остался неизменным по сравнению с 4-м кварталом и, как ожидается, упадет во втором. Показатели больших, не производственных компаний, лучше, чем показатели небольших компаний, но опять же есть перспективы для снижения во 2 квартале. Уверенность на рынке после года повышения налогов на потребление, еще не восстановилась. Компании в настоящее время прогнозируют сокращение капитальных расходов на финансовый год, вместо скромного роста, как ожидалось. Это может быть связано с тем, что они устанавливают курс USD / JPY в среднем на уровне 111,81 в новом финансовом году, который начинается сегодня. В любом случае, японские акции упали на новостях и USD / JPY опустилась с ними. Еженедельная корреляция между японскими акциями и USD / JPY недавно достигла максимума с 1980. Это несколько нелогично, в связи со слабыми цифрами Tankan, и это предполагает, что Банк Японии, вероятно, увеличит стимул или попытается ослабить йену в дальнейшем. Я по-прежнему настроен по-бычьи на USD / JPY (то есть, на понижение иены) и я ожидаю, что правительство удвоит свои усилия для стимулирования экспорта.