Картина дня

0
141
- USD провалился ниже, несмотря на более ястребиные комментарии ФРС. Доллар значительно упал против валют большой десятки и развивающихся стран, несмотря на более ястребиные комментарии представителей ФРС и немного улучшенные ожидания по ставкам. Президент ФРБ Ричмонда Лакер сказал, что ФРС должен повысить ставки в июне, в то время как Президент ФРС Кливленда Джордж сказал: "чем скорее мы это сделаем, тем лучше." Эти комментарии являются даже более конкретными, чем недавнее заявление председателя Федеральной резервной системы Йеллен о том, что рост курса, «скорее всего, будет в этом году». Ожидания по ставкам фондов ФРС немного выросли в связи с этими комментариями, основная новость недели - недельный Чикаго PMI и слабые данные по рынку труда в обзоре потребительской уверенности Conference Board - толкнул доходности казначейских облигаций ниже и ослабил доллар. Трудно сказать, однако, был ли этот шаг обусловлен данными или завершением покупок квартала, которые и побудили американскую валюту в понедельник вырасти. Сегодня рынок, вероятно, сосредоточится на отчете ADP, который должен помочь доллару восстановить свои потери, если данные выйдут как ожидались.
- Производственный индекс PMI Китая (едва) выше 50. Официальное производство PMI Китая немного выросло в марте до 50,1 с 49,9, опередив ожидания снижения до 49,7. В то же время, окончательное HSBC / Markit PMI для страны был пересмотрен и незначительно отличается от предварительной оценки, хотя она по-прежнему остается в ограничительной территории 49,6. Цифры могут указать на некоторую меру успеха от стимулирующих мер правительства, или, возможно, просто отскок после китайского Нового года. AUD резко выросла на новостях, но быстро потерял позиции. Тем не менее валюта по-прежнему немного выше вчерашнего утреннего уровня против доллара США.
- Возможно, более важным событием станет объявление Китая о страховании банковских депозитов. Это необходимый шаг на пути к ликвидации управления по процентным ставкам и провалу кредиторов. Хотя такие меры помогут устранить перекосы в экономике и установить рост на более устойчивой траектории в долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе это приведет к банкротству и экономическим потрясениям так, как процентные ставки растут, и компании, выжившие на отрицательных процентных ставках, начнут зарабатывать реальный доход. Этот переходный период к более сбалансированной экономической модели, скорее всего, будет отрицательным для австралийского доллара, на мой взгляд. (FYI железной руды для доставки в Китае упали еще ниже вчера. Это ниже почти на 30% только в этом году. В отличие от цены молока на сегодняшнем аукционе в Новой Зеландии ...)
- Tankan разочаровывает. Краткосрочный обзор экономических условий первого квартала Банка Японии был гораздо слабее, чем ожидался. Индекс крупных производителей японской экономики лидирует и остался неизменным по сравнению с 4-м кварталом и, как ожидается, упадет во втором. Показатели больших, не производственных компаний, лучше, чем показатели небольших компаний, но опять же есть перспективы для снижения во 2 квартале. Уверенность на рынке после года повышения налогов на потребление, еще не восстановилась. Компании в настоящее время прогнозируют сокращение капитальных расходов на финансовый год, вместо скромного роста, как ожидалось. Это может быть связано с тем, что они устанавливают курс USD / JPY в среднем на уровне 111,81 в новом финансовом году, который начинается сегодня. В любом случае, японские акции упали на новостях и USD / JPY опустилась с ними. Еженедельная корреляция между японскими акциями и USD / JPY недавно достигла максимума с 1980. Это несколько нелогично, в связи со слабыми цифрами Tankan, и это предполагает, что Банк Японии, вероятно, увеличит стимул или попытается ослабить йену в дальнейшем. Я по-прежнему настроен по-бычьи на USD / JPY (то есть, на понижение иены) и я ожидаю, что правительство удвоит свои усилия для стимулирования экспорта.
- Сегодняшние важные данные: в Европе выйдут производственные цифры PMI за март из нескольких европейских стран, включая Великобританию, и окончательные цифры для еврозоны в целом. Как обычно, выйдут финальные отчеты по Франции, Германии и еврозоне, как и первоначальные оценки. PMI Великобритания по прогнозам несколько увеличится до 54,4 с 54,1.
- В США, главным событием станет отчет по занятости ADP за март, который выходит на два дня раньше отчета NFP. ADP доклад, как ожидается, покажет, что частный сектор получил больше рабочих мест в марте, чем в предыдущем месяце. Хотя есть много вариаций между ADP и отчетом NFP, если доклад ADP выйдет более сильным чем ожидается, это предполагает, что изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе тоже покажет рост, что будет хорошо для доллара. Это может добавить к силе доллара США. Так же должны быть опубликованы, окончательный Markit PMI и индекс промышленного производства ISM за март.
- Из Канада, выходит производственный индекс PMI РБК за март. Рынок не придает ему много значения, а предпочитает более пристально рассматривать Производственный индекс PMI Айви вместо этого.
- Что касается спикеров, сегодня будет выступать Президент ФРС Атланты Деннис Локхарт на конференции финансовых рынках ФРС Атланты с темой "Денежно-кредитной политики: Будет ли традиционная политика банковских каналов оставаться в центре денежно-кредитной политики? ''. Так же в конференции примет участие президент ФРС Сан-Франциско Джон Уильямс.
РЫНОК
- EUR / USD продолжил падение во вторник и сумел пробиться ниже поддержки (в настоящее время превратилась в сопротивление) 1.0800 (R1). Тем не менее снижение было остановлено незначительно выше следующей линии поддержки на 1.0700 (S1), а затем пара восстановилась. Цена остается ниже 1.0800 (R1), и это держит краткосрочный уклон отрицательным, на мой взгляд. Сегодня в США выходит доклад ADP который, как ожидается, покажет, что частный сектор получил больше рабочих мест в марте, чем февраль. Это может способствовать медведям, чтобы воспользоваться близостью к барьеру 1.0800 (R1) и нажать на спусковой крючок для другого движения вниз рядом с 1,0700 (R2). Что касается более общей тенденции, я все еще вижу долгосрочную тенденцию к снижению. Пара формирует более низкие максимумы и более низкие минимумы ниже как 50- так и 200- дневных скользящих средних. В результате, я бы относился к восстановлению от 1.0460 как к корректирующей фазе большого пути вниз.
- Поддержка: 1.0800 (S1), 1.0700 (S2), 1,0610 (S3).
- Сопротивление: 1,0950 (R1), 1,1045 (R2), 1,1160 (R3).
Файлы:
EURUSD_01Apr2015.PNG 57 kb
Graph_g1t.JPG 41 kb