Дневной теханализ “голубых фишек”





Северсталь





Отскок акции Северстали ставит вопрос о возвращении цены к уровню пробитой поддержки, а теперь сопротивления 674. Цель быков 679-680р. Потенциальная зона покупок 1 апреля располагается – на 645

Напомним, что 23 марта цена Северстали пробила крупную поддержку 674, поддержав идею сильного даунтренда. Первая цель Фибоначчи прорыва (674) - отметка 627. В принципе отскок от 630р разворачивает позиции вверх в краткосрочном периоде. Краткосрочные стопы покупателей находятся 1 апреля – 636.7. Среднесрочные стопы продавцов располагаются 1 апреля на 668.3.

ВТБ

Акции ВТБ 31 марта тестировали минимум 2015г. (0.0591) и понизили его до 0.05837, но пробитие не состоялось, цена возвратилась к 6 коп.

В случае пробития уровня 0.0591 цена может уйти на 0.5113. Более мягкий медвежий вариант представляет цель 0.05611 от уровня сопротивления 0.06389. Противоположный бычий вариант движения от минимума 0.05837 дает ориентир 0.0647. Краткосрочные стопы продавцов 1 апреля располагаются на 0.06157, выше находятся среднесрочные стопы продавцов 0.06262.

Норильский никель





Отскок в понедельник 30 марта акции ГМК (перед годовым отчетом 31 марта) ставит вопрос о пробитии вверх февральско-мартовского понижательного коридора с целью движения 11219, но уровни выше 10500 в конце марта оказались привлекательными для продавцов. Ранее распродажи акций ГМК от уровня 10870 (с целью 9524) показали силу понижательного коридора, в котором происходит коррекция декабрьско-февральского роста.

Краткосрочные стопы покупателей находятся 1 апреля – 9776 (среднесрочные стопы находятся практически там же - на 9893).

Роснефть





Акция Роснефти осуществила отскок из района середины декабрьско-мартовского диапазона (239.07). Для быков возникла ощутимая цель вверх на 261.11-262.75. Среднесрочные стопы покупателей располагаются 1 апреля на 236.09, краткосрочные стопы покупателей располагаются практически там же - в районе 238.83.

Потенциальная зона ближних покупок 1 апреля располагается - на 249.15

Сбербанк об.





По акции развился бычий отскок в рамках понижательном коридоре. Его текущая цель 64.81

Потенциальная зона покупок 1 апреля располагается - на 62.19.

У медведей остается дополнительный вариант цели 58.38 от максимума 26 марта 65.8

Краткосрочные стопы продавцов находятся 1 апреля – 63.06. Среднесрочные стопы продавцов располагаются 1 апреля на 64.15.

Лукойл





По акции Лукойла развился бычий отскок. Его цель формулировался на уровне 2720. Возможный вариант продолжения дает ориентир уже 2828.

Потенциальная зона покупок 1 апреля располагается - на 2674.

Ранее акция практически достигла цели 2565 (вторая цель Фибоначчи пробития уровня локального минимума 26.02.15 - 2895). Еще более агрессивный вариант разыгрывался от уровня сильного сопротивления 2753 (максимум 26 марта) – цель 2454.

На уровне 2565 располагается поддержка – она возникла после гэпа вверх 15 января.

Краткосрочные стопы покупателей находятся 1 апреля – 2584 (краткосрочные стопы продавцов были выбиты вчера на 2684), среднесрочные стопы продавцов находятся 1 апреля на 2744.3.

Газпром





Динамика акции Газпрома в конце той и начале этой недели показала намерения отскока. В результате действительно позиции в начале недели развернулись вверх. Локальная цель отскока формулируется сейчас до 139.24-141.91. Среднесрочные стопы покупателей 1 апреля располагаются на 132.12, краткосрочные стопы покупателей находятся практически там же на 133.58.

Потенциальная зона ближних покупок 1 апреля располагается - ниже 138.2.

После пробития 10 марта уровня локального минимума (26.02.15) 149.1 – для медведей актуализировалась общая цель волнового движения - 141.99, которая была достигнута 13 марта. Вторая цель Фибоначчи после пробития 149.1 (при закрытиях ниже 141.99) – отметка 130.49.