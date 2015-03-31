Доллар торгуется выше против почти всех своих коллег G10 во время Европейской сессии вторника, начиная с + 0,14% по сравнению с GBP до + 0,85% против Норвежской кроны. Он был немного ниже только против йены.

Евро торговался ниже даже после того, как вышли данные по предварительной оценке ИПЦ Еврозоны -0,1% в годовом исчислении за март против -0,3% в годовом исчислении за февраль, в соответствии с ожиданиями. Уровень безработицы снизился до 11,3% за февраль по сравнению с пересмотренного в сторону повышения 11,4% за январь. Даже падения безработицы в Германии до рекордно низкого уровня не было достаточно, чтобы обратить вспять негативные настроения по отношению к евро. EUR / USD упала ниже уровня 1.0800 и в настоящее время проверяет следующую поддержку 1.0700. Прорыв этого уровня может спровоцировать движение вниз, возможно к 1.0610.

Окончательная оценка ВВП Великобритании за 4 квартал показала рост на + 0,6% в квартальном исчислении и + 3.0% в годовом исчислении, не совпав с ожиданиями изменений согласно 2-ой оценке (+ 0,5% в квартальном исчислении). GBP / USD подскочила на новостях, но отыграла все завоевания сразу же, как медведи вновь нашли возможность продавать GBP. Несмотря на сильные данные, неопределенность перед всеобщими выборами в Великобритании в мае, скорее всего, окажет давление на стерлинг и спровоцирует толчок GBP / USD еще ниже. Тем не менее, лучше данные могут поддержать GBP по отношению к евро.

Пара EUR / GBP торгуется ниже в течение европейской сессии вторника, после того, как столкнулась с сопротивлением на уровне 0,7340 (R1). После пробоя ниже краткосрочного восходящего тренда, взятого из минимума 11 марта, курс начал торговаться в пределах возможного нисходящего канала. По этой причине, я хотел бы рассмотреть краткосрочные смещения в отрицательном направлении. Движение ниже линии поддержки 0,7230 (S1), вероятно, подготовит почву для более медвежьих расширений и откроет путь к следующей поддержке на 0,7160 (S2). Наши краткосрочные осцилляторы показывают отрицательную динамику и поддерживают продолжение новорожденного краткосрочного нисходящего тренда. RSI скользнул после удара об уровень сопротивление вблизи его линии 50 и теперь направился к его 30 линии, в то время как MACD, уже ниже его запуска, погружается в его отрицательную зону. На дневном графике тенденция также остается отрицательной. После выхода из треугольника, структура цен формирует низкие пики и низкие максимумы ниже как 50- так и 200-дневных скользящих средних. Недавнее снижение произошло после того как EUR / GBP достиг сопротивления на 50-дневной скользящей средней и это поддерживает мою позицию, что восстановление, которое началось 11 марта, можно рассматривать в качестве корректирующего движения, большего отрицательного пути.