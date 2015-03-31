В Китае и Японии — фондовая весна, несмотря на экономические заморозки

Сегодня, в последний день I квартала 2015 года, фондовые рынки АТР вели себя по-разному. Японский и китайский индексы снизились, австралийский и гонконгский выросли. Nikkei потерял 1,05%, Shanghai Composite — 0,99%. S&P/ASX вырос на 0,78%, Hang Seng прибавил 0,18%, KOSPI окреп на 0,54%.

Однако несмотря на сегодняшнюю разнонаправленность, итоги квартала на фондовых рынках АТР оказались воодушевляющими. Особенно хорошо себя показали Китай и Япония. Китайские акции выросли в первом квартале: инвесторы игнорируют слабую экономическую статистику страны и делают ставки на то, что Пекин примет дальнейшие меры по стимулированию экономики. Shanghai Composite вырос с начала 2015 года уже более чем на 20%. Фондовый рынок Китая в марте поставил свой рекорд по объемам торговли: совокупный объем торгов в Шанхае и Шэньчжене достиг рекордных 19,47 трлн юаней. Это в целых пять раз больше, чем год назад.



Японский рынок акций тоже неплохо себя чувствует (что, в целом, немудрено на фоне беспрецедентной программы количественного смягчения и бешеного печатания иены). Nikkei вырос на 10% в течение первого квартала, это лучший квартальный результат с 2013 года. Центробанк страны так усиленно толкает иену вниз, что экспортеры расцветают пышным цветом и, соответственно, тянут вверх фондовые индексы.

Гонконгский рынок не отражает успех своего материкового шанхайского коллеги. Hang Seng прибавил в течение квартала всего лишь на 6,5%.

А вот на валютных азиатских рынках по итогам квартала зафиксированы суровые потери. Главный лузер здесь — однозначно малайзийский ринггит. Он заканчивает свое худшее полугодие со времен азиатского финансового кризиса. Ринггит пострадал от падения мировых цен на сырьевые товары. За последние два квартала малайзийская валюта потеряла 11,76%. Центробанк Малайзии тщетно пытается удержать валюту на плаву, вследствие чего 16% валютных резервов страны уже растворились в воздухе, но ринггиту это пока не помогает.

Тем не менее, аналитики Goldman Sachs сообщают, что большинство стран региона все-таки выиграло от снижения нефти. Это и немудрено: и Китай, и Япония, и Индия — одни из крупнейших в мире импортеров нефти, поэтому им падение цен на энергоносители только на руку.