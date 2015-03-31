Нефть продолжает дешеветь на ожиданиях новостей по Ирану

Фьючерсы на нефть продолжили движение вниз во вторник. На момент 10.53 мск майский контракт на Brent стоит 55,65 долларов за баррель, фьючерс на WTI подешевел до 47,85 долларов.

Причина продолжения падения в том, что Иран и шесть мировых держав продолжают переговоры по облегчению санкций. Это потенциально направит на мировой рынок поток иранской нефти. Впрочем, результат переговоров все еще остается непредсказуемым: чиновники заявили, что рамочное соглашение (прелюдия к всеобъемлющему окончательному договору, намеченному на конец июня) может быть и не достигнуто. Возникли претензии по темпам отмены санкций (со стороны Ирана) и по ядерным исследованиям (со стороны Запада).



Аналитики

в своей утренней записке сегодня говорили, что Иран создал значительные запасы нефти за долгое время эмбарго: в запасах иранского танкерного флота хранятся минимум 30 миллионов баррелей. Всё это немедленно хлынет на мировой рынок, как только санкции будут ослаблены.

ANZ

Впоследствии цены на нефть, как ожидается, будут колебаться между 40 и 60 долларов за баррель, если Иран будет поставлять свое сырье, ОПЕК не сократит производство, а сланцевая революция в США не прекратится. Однако, мировые хедж-фонды увеличили свои ставки на рост нефтяных цен. Это касается только марки Brent: в последнее время сильно вырос спред между североморской нефтью и WTI. По WTI, в свою очередь, короткие позиции поднялись до рекордно высоких уровней.