Европейские рынки выросли в понедельник

Начало недели прошло на фондовых рынках Старого Света оптимистично. Рост индикаторов был самым быстрым за прошедшие три недели. Скорее всего, это было инстинктивное движение инвесторов на ожиданиях поддержки глобальной экономики от крупнейших центробанков мира. Stoxx Europe 600 прибавил 1,1%, FTSE 100 вырос на 0,53%, CAC 40 окреп на 0,98%, DAX подскочил на 1,83%.

Поддержку индексам оказали еще и сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны, и рост числа незавершенных сделок на американском рынке недвижимости. Оба показателя оказались выше консенсус-прогнозов.

Лучше всего себя чувствовали кредитная сфера и медицинский сектор. Банковский подындекс Stoxx 600 прибавил 1,5%: Raiffeisen Bank вырос на 6,9%, как и Banko de Sabadell.



Novartis прибавила 1,7% после того, как объявила о сделке с Aduro Biotech.

Громкая сделка швейцарского оператора дьюти-фри магазинов Dufry AG по покупке World Duty Free добавила компании 8,5% капитализации.