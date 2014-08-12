Решение Гаагского арбитража по делу ЮКОСа может быть обжаловано, поскольку суд не обладал требуемой юрисдикцией
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Решение Гаагского арбитража по делу ЮКОСа может быть обжаловано, поскольку суд не обладал требуемой юрисдикцией

12 августа 2014, 12:28
Roman Galchyn
Roman Galchyn
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МОСКВА, 12 августа. /ИТАР-ТАСС/. Решение Гаагского арбитража по делу ЮКОСа может быть обжаловано, поскольку "вынесший решение судебный орган не обладал требуемой юрисдикцией". Об этом заявил сегодня в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя.

"Третейский суд был не вправе рассматривать спор по существу, поскольку отсутствует должная для этого правовая основа: Россия не давала согласия на разбирательство споров с "иностранными" инвесторами в арбитраже, - отметил он. - В соответствии с императивными нормами законодательства Нидерландов отсутствие юрисдикции является основанием для отмены решения Третейского суда голландским государственным судом".