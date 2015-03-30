В начале американских торгов индексы продолжают рост

В понедельник вечером на торгах в США фондовые индексы продолжают укрепление — немного поднимаются после сильного падения на прошлой неделе. Как пишет Bloomberg, рынок оценивает новости о сделках между компаниями и отчеты по экономике США.

К 17:19 мск индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 1,48%, Standard & Poor's 500 — на 1,02%, а Nasdaq Composite — на 1,02%. Неделей ранее индекс Standard & Poor's 500 уже потерял 2,2%, это было его худшей динамикой за два месяца.

Акции фармкомпании Horizon Plarma Plc сегодня подскочили в цене на 15%, когда компания объявила о приобретении конкурента Hyperion Therapeutics за $1,1 млрд. Бумаги второй подорожали на 7,5%. Акции другого производителя лекарств - Mylan Corp. - упали на 5,3%, когда Abbott Labs сообщила, что собирается продать треть принадлежащего ей пакета акций Mylan.

Стоимость акций мультипликационной студии DreamWorks Animation SKG в понедельник выросла на 8,3% - последний мультфильм "Дом" собрал за первый уикенд $54 млн, намного больше, чем ожидали аналитики.