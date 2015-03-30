Азиатские рынки завершили день в зеленой зоне

Сегодня
в Азии царил оптимизм. Индекс MSCI
Asia Pacific прибавил
немного — всего 0,1%, зато основные
национальные индикаторы показали
довольно внушительные результаты.
Nikkei
вырос на 0,65%,
Shanghai
Composite подскочил
на 2,6%, Hang
Seng прибавил
1,5%, KOSPI
окреп на 0,51%. Китай
опять удерживает лидерство благодаря
заявлению главы регулятора, который
пообещал поддержать экономический
подъем и заверил инвесторов в том, что
у властей Поднебесной имеются для этого
ресурсы. Эта уверенность благоприятно
отразилась на всех рынках
Азиатско-Тихоокеанского региона, за
исключением австралийского, который
сегодня просел на 1,3% из-за падения цен
на сырье.
Выросли акции китайских банков и страховых компаний: Industrial Bank Co прибавил 8,8%, Citic Bank – на 3,4%, New China Bank Insurance — на 6,4%.
Растет капитализация промышленников и девелоперов: Zoomlin Heavy Industry Science & Technology прибавила 10%.