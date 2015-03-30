Азиатские рынки завершили день в зеленой зоне

Сегодня в Азии царил оптимизм. Индекс MSCI Asia Pacific прибавил немного — всего 0,1%, зато основные национальные индикаторы показали довольно внушительные результаты. Nikkei вырос на 0,65%, Shanghai Composite подскочил на 2,6%, Hang Seng прибавил 1,5%, KOSPI окреп на 0,51%. Китай опять удерживает лидерство благодаря заявлению главы регулятора, который пообещал поддержать экономический подъем и заверил инвесторов в том, что у властей Поднебесной имеются для этого ресурсы. Эта уверенность благоприятно отразилась на всех рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением австралийского, который сегодня просел на 1,3% из-за падения цен на сырье.



Выросли акции китайских банков и страховых компаний: Industrial Bank Co прибавил 8,8%, Citic Bank – на 3,4%, New China Bank Insurance — на 6,4%.

Растет капитализация промышленников и девелоперов: Zoomlin Heavy Industry Science & Technology прибавила 10%.



