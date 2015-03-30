В феврале юань не вошел в топ-5 самых популярных валют

Несмотря на усилия китайских властей популяризировать свою валюту, в феврале 2015 года юань ушел с пятого на седьмое место в рейтинге использования мировых валют, согласно данным SWIFT. Появилась китайская валюта в этом рейтинге в ноябре 2014 года, опередив канадца и австралийца. Февральская «просадка», по мнению представителей SWIFT, связана с тем, что в стране прошел Новый Год, и поэтому доля юаня в международных расчетах на время праздников снизилась. Впрочем, аналитики HSBC связывают глобальное снижение доли расчетов в юанях с резкими колебаниями на валютном рынке.

Однако, судя по всему, к конце 2015 года юань имеет все шансы стать резервной мировой валютой, войти в корзину МВФ и присоединиться к своим "титулованным" коллегам - американскому доллару, евро, иене и фунту стерлингов.