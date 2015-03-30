Фондовая Европа открыла неделю ростом

Фондовые
индексы Старого Света растут на торгах
в понедельник. К 13.31 мск DAX
прибавил
1,45%; CAC
40 вырос на
1,09%;
FTSE в плюсе на
0,46%. Выросли и индексы периферии, и
сводные европейские индикаторы. Так,
Euro Stoxx
50 прибавил
1,15%, Stoxx
Europe 600 окреп
на 0,9%. Такой
оптимизм на утренних торгах в Европе
связан с надеждами на то, что регуляторы
будут продолжать поддержку глобального
экономического роста. Ралли ценных
бумаг в Европе продолжается уже не
первый день, и в квартальном выражении
эксперты ожидают, что это будет самый
крупный подъем с 2009 года. Фондовые рынки,
по словам экспертов, чувствуют себя
здоровыми, и коррекция прошлой недели
оказалась очень недолгой.
Наиболее сильный вклад в рост Stoxx 600 внесли банки и компании медицинского сектора. Novartis AF прибавили 0,8%, приобретя долю в компании Aduro Biotech. 1% прибавил Roche Holding AG.
Заметный взлет, обсуждаемый сегодня во всей мировой деловой прессе — рост на 6% акций Dufry AG. Швейцарский оператор трэвел-торговли планирует приобрести своего итальянского конкурента — World Duty Free SpA за 2,8 млрд долларов.
Меньше всего выиграли энергетические компании — их ценные бумаги падают уже который день подряд параллельно с нефтяными ценами. Если в четверг нефтяной рынок был обеспокоен событиями в Йемене и нефть дорожала, то сегодня, в преддверии дедлайна по ядерным переговорам с Ираном, «черное золото» снова дешевеет.
Из не самых позитивных новостей — неопределенность по поводу Греции. Сегодня вечером состоится обсуждение плана реформ, на которые готовы пойти греки, и в зависимости от этого решится, объявит страна дефолт или нет.