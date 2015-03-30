Фондовая Европа открыла неделю ростом

Фондовые индексы Старого Света растут на торгах в понедельник. К 13.31 мск DAX прибавил 1,45%; CAC 40 вырос на 1,09%; FTSE в плюсе на 0,46%. Выросли и индексы периферии, и сводные европейские индикаторы. Так, Euro Stoxx 50 прибавил 1,15%, Stoxx Europe 600 окреп на 0,9%. Такой оптимизм на утренних торгах в Европе связан с надеждами на то, что регуляторы будут продолжать поддержку глобального экономического роста. Ралли ценных бумаг в Европе продолжается уже не первый день, и в квартальном выражении эксперты ожидают, что это будет самый крупный подъем с 2009 года. Фондовые рынки, по словам экспертов, чувствуют себя здоровыми, и коррекция прошлой недели оказалась очень недолгой.



Наиболее сильный вклад в рост Stoxx 600 внесли банки и компании медицинского сектора. Novartis AF прибавили 0,8%, приобретя долю в компании Aduro Biotech. 1% прибавил Roche Holding AG.

Заметный взлет, обсуждаемый сегодня во всей мировой деловой прессе — рост на 6% акций Dufry AG. Швейцарский оператор трэвел-торговли планирует приобрести своего итальянского конкурента — World Duty Free SpA за 2,8 млрд долларов.

Меньше всего выиграли энергетические компании — их ценные бумаги падают уже который день подряд параллельно с нефтяными ценами. Если в четверг нефтяной рынок был обеспокоен событиями в Йемене и нефть дорожала, то сегодня, в преддверии дедлайна по ядерным переговорам с Ираном, «черное золото» снова дешевеет.

Из не самых позитивных новостей — неопределенность по поводу Греции. Сегодня вечером состоится обсуждение плана реформ, на которые готовы пойти греки, и в зависимости от этого решится, объявит страна дефолт или нет.