Объемы европейских IPO в I квартале серьезно обогнали американские

За первые три месяца 2015 года Европа сильно обогнала другие регионы мира по объему первичных размещений акций. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Европейские компании за период с января по март привлекли за счет IPO почти $20 млрд. Это больше, чем в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Данный период стал для США самым слабым по объему IPO за последние шесть лет. На завтра запланировано размещение акций американского регистратора доменных имен GoDaddy Inc. объемом более $400 млн, но это не изменит общую ситуацию.

Объемы IPO в Европе растут вместе с оптимизмом инвесторов по региону, все благодаря стимулирующей политике ЕЦБ, говорят эксперты агентства. Плюс на настроение рынка влияет падение цен на нефть и ослабление евро против доллара. С начала 2015 года фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 15%, тогда как американский Standard & Poor's 500 остался практически без изменений.

К слову, в прошлом году объем IPO в Европе был намного ниже, чем в США - даже без учета рекордного IPO китайской Alibaba на американской бирже.

За три месяца в Европе было пять IPO объемом более $1 млрд, а в США — всего одно. Крупнейшим европейским публичным размещением стало IPO испанского государственного оператора аэропортов Aena (объем 4,3 млрд евро). После него идет IPO британского оператора сайта продажи автомобилей Auto Trader Group (объем $2,4 млрд). Сравните сами - в США сделка по продаже акций принесла Columbia Pipeline Partners всего $1,2 млрд.

Эксперты говорят, что второй квартал, скорее всего, будет более сильным для американского рынка, хотя ждать каких-то рекордов не стоит. Аналитик Credit Suisse Дэвид Хермер думает, что активность в США увеличится, но второй квартал вряд ли станет рекордным для американского рынка IPO. «В этом году, я думаю, объем IPO в США будет ниже, чем в предыдущем», - сказал он.

Среди крупных ожидаемых IPO в этом году — размещения нидерландского банка ABN Amro Group и американской сети магазинов косметики и парфюмерии Douglas Holding.