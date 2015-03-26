Visa может не успеть подключиться к НСПК

Если Visa действительно не успеет подключиться к Национальной системе платежных карт до 1 апреля, то она обязана будет заплатить обеспечительный взнос в ЦБ РФ. MasterCard, по сообщениям из ряда крупнейших российских банков, запустит процессинг через НСПК к апрелю, а вот Visa, по слухам не успевает этого сделать.

По информации агентства «Интерфакс», банк «Возрождение» предполагает подключение Visa 5 — 7 апреля, в Альфа-банк документация от НСПК по Visa поступила только месяц назад, поэтому работы по подключению пока не закончились.

Зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова отчиталась о том, что по MasterCard на новый процессинг переведены 55 банков из 78, работающих с этими картами. Visa, по словам Скоробогатовой, тоже интенсифицировала процесс «переезда».



