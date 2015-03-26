В валютных войнах больше нет смысла. Девальвация перестает работать

Валютные войны теряют смысл. Обычно, исторически, ослабление собственного валютного курса помогало интенсификации экономического роста за счет удешевления экспорта. Но сейчас почему-то становится всё труднее найти и использовать преимущества девальвации национальной валюты.

Очевиднее всего это заметно на примере развивающихся стран, чьи валюты упали к доллару в среднем на 24% с 2011 года. Несмотря на это, темпы роста их экспорта замедлились до 4% за последние 4 года (по сравнению с 8% в предыдущем десятилетии), по оценкам Нидерландского Бюро экономического анализа. В Бразилии снижение реала на 48% в течение 2011 — 2014 гг практически никак не помогло экономике, которая демонстрирует худшие свои показатели за последние 25 лет.

«Отношения между глобальным ростом и торговлей изменяются. Мы больше не можем экстраполировать опыт прошлых десятилетий, чтобы предсказывать будущее», — говорит Стивен Джен, бывший экономист МВФ. — «Сегодня девальвация может давать уже совершенно другой эффект».



Аналитики указывают на несколько основных причин изменений. Исчезает эффект от разовых факторов, которые поддерживали торговлю в прошлом — к примеру, прекращается снижение тарифных ставок и налогов в разных странах. Серьезно сдвинулись стратегические линии роста крупных экспортеров — например, Китая. В то время, пока правительство уделяет больше внимания отечественной экономике и стимулирует рост в секторе услуг, спрос Китая на импорт замедляется, хотя, по логике вещей, должен был бы расти.

«Глобализация выходит на плато», — говорит Бхану Бавейя, глава стратегий кросс-активов на развивающихся рынках в UBS AG. — «Слабая валюта может немного помочь, но она не станет тем суперменом, который вас спасет».

Тем не менее, спекуляции на тему валютных войн растут. Само понятие «валютные войны» возникло еще в 2010 году с легкой руки бразильского министра финансов Гвидо Мантега. К настоящиему моменту более 20 стран сократили свои процентные ставки или приняли иные меры для ослабления денежно-кредитной политики. Эти шаги могут существенно снизить спрос на их валюты. Кроме всего прочего, укрепляется доллар. По отношению к нему упали все основные валюты мира, 10 из которых потеряли более 20%, в том числе российский рубль, норвежская крона, евро. Разумеется, не все эти снижения связаны с намеренной девальвацией. Так, российский рубль, норвежская крона и реал — жертвы глобального удешевления нефти, являющейся основным экспортным продуктом этих стран.

Недавнее исследование МВФ показало, почему девальвация национальных валют теперь меньше помогает странам. Дело в том, что в период между 2008 и 2013 гг на каждый процент роста мирового производства приходится рост международной торговли только на 0,7% . Это меньше, чем 1,5% в с 2000 — 2007 гг и 2,2% между 1986 — 2000 гг. А чем меньше влияние экспортной торговли, тем меньше, соответственно, и польза от девальвации.

Справедливости ради, не будем говорить, что преимущества ослабления валюты исчезли полностью. К примеру, падение евро до 12-летнего минимума по отношению к доллару взвинтило индексы основных фондовых бирж Старого Света. С начала года Stoxx Europe 600 вырос уже на 16%.

«Снижение курса евро, очевидно, сильно помогает еврозоне», — говорит Джим О'Нил, бывший председатель Goldman Sachs Asset Management. — «Однако дополнительного спроса на товары оно не создает. Рост идет за счет кого-то другого, в результате перераспределения конкурентоспособности». Снижение валют — не панацея. В краткосрочной перспективе это простой выход, но девальвация может привести к серьезным последствиям, если не будет сопровождаться структурными реформами.