Кажется, Банк Японии собирается выкупить все ценные бумаги на рынке

Мировые аналитики уже перестали высказывать свои претензии к Банку Японии и его программе количественного смягчения, потому что пока его действия ведут к хорошему росту стоимости японских акций. Центробанк постоянно покупает ETF, и хотя у акций нет реальных фундаментальных оснований для роста, падать они также не собираются.

Однако Харухико Курода недавно задумался: по сути регулятор теоретически может "печатать" сколько угодно новых денег, чтобы покупать ETF, однако рынок в Японии очень ограничен, и если программу скоро не завершить, может получиться, что Банк Японии попросту выкупит весь рынок. В связи с этим появляется риск, что центробанк страны монополизирует рынок гособлигаций.

Как сообщает статистика, к концу прошлого года Банк Японии выкупил активов ETF на 3,85 трлн иен ($32 млрд) и собирается ежегодно увеличивать этот показатель еще на 3 трлн иен. К слову, текущая рыночная стоимость всех ETF составляет 11,5 трлн иен, и получается, что рынок окажется в руках Куроды уже к концу 2017 г., подсчитали в Bloomberg. А когда ETF и облигации закончатся, останется покупать только акции. Хотя чего таить, центробанк уже покупает такие бумаги.

Сейчас размер активов в портфеле Банка Японии уже превышает 10 трлн иен, причем такой объем достигнут за счет роста стоимости акций (по балансовой стоимости размер портфеля составляет всего 5,7 трлн иен). Хотя центральный банк никогда не раскрывает подробности своих покупок на фондовом рынке, он часто выходит на рынок и покупает бумаги на 30-40 млрд иен в первой половине торгового дня, когда основной тренд еще не сформирован. Понятное дело, что после этого цены идут вверх.

Как пишет издание «Вести. Экономика», на настоящий момент центробанк владеет 2% от всего рынка Японии, однако он не собирается останавливаться на этом и будет стремиться стать крупнейшим держателем японских акций.

А теперь попробуем разобраться, почему же центробанк Японии ведет себя так активно? Честно говоря, о стабильности Банка Японии нужно говорить вообще с осторожностью — там все очень плохо. Собственный капитал банка насчитывает всего 2,8 трлн иен, а портфель акций даже по балансовой стоимости уже в два раза больше (по рыночной — так вообще на все 250% больше). К примеру, крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group имеет собственный капитал 14 трлн иен с портфелем акций всего на 5 трлн по рыночной стоимости. Центральный банк должен создать для себя необходимые резервы, чтобы защититься от резкого изменения стоимости активов, иначе его финансовое состояние может разрушить стабильность японской валюты.

Получается, что у Банка Японии сейчас попросту нет другого выхода: ему необходимо поддерживать рынок, ведь если этого этого не сделать, цены упадут и тогда уже и сам центральный банк будет в опасности.

В конце концов, надо признать, что сам глава ЦБ Харухико Курода и министр финансов Таро Асо не видят в текущей ситуации проблемы. По их словам, покупки банком ETF не были масштабными и в росте цен он не виноват, да и вообще приобретение Банком Японии облигаций не направлено на повышение стоимости акций. Грубо говоря, регулятор не собирается останавливаться на достигнутом, и потому участие в пузыре (который создают сами власти Японии) может оказаться не такой уж и плохой затеей.