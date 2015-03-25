Америка начала торги на фондовом рынке в плюсе, затем вновь пошла на снижение

В среду американские фондовые индексы открыли торги в «зеленой зоне», когда вышли новости о слияниях и поглощениях компаний, в том числе самого обсуждаемого сегодня объединения производителей продуктов питания Kraft Foods и Heinz. Но после подъема индикаторы вновь вернулись к снижению, их «тянут» вниз акции высокотехнологичного сектора. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

К 17:21 мск индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,11% - до отметки 17989,50, Standard & Poor's 500 снизился - до 2091,45, а NASDAQ Composite также теряет 0,32% - он был на уровне 4979,00.

Согласно последним отчетам, объем заказов на товары длительного пользования в США в прошлом месяце сократился на 1,4%, прогнозировали рост на 0,2%.

Участники торгов до сих пор смотрят, как реагируют рынки на недавние заявления ФРС о будущем процентных ставок. Сегодня председатель Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил, что инфляция пока слишком низкая для повышения ставок в этом году, хотя статистика и отмечает "потрясающие успехи" в сокращении безработицы.

Акции компании Kraft Foods Group Inc. сегодня подскочили на 33%, когда было объявлено о том, что Berkshire Hathaway Inc. и 3G Capital приобретают Kraft Foods, чтобы объединить ее с H.J. Heinz Co. В результате появится третий по величине в Северной Америке производитель продуктов питания и напитков с общей годовой выручкой около $28 млрд. Акции Mondelez International, которая также производит продукты питания, выросли сегодня на 3,2%.

Microsoft Corp. уже потеряла 1,1% капитализации, Intel Corp. и Micron Technology - по 0,8%.