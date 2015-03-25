Фондовые рынки АТР, кроме китайского, выросли на торгах в среду

Сегодня на азиатской сессии показали умеренный рост большинство фондовых индексов. И только Китай закончил день в отрицательной области. «На настроение инвесторов повлияло замедление экономического роста в Поднебесной», — говорит аналитики AMP Capital Investments. MSCI Asia Pacific вырос на 0,3%, Nikkei закончил день ростом на 0,2%; Hang Seng прибавил 0,5%, A&P/ASX окреп на 0,1%, и только Shanghai Composite упал на 0,8%, прервав свое победное ралли, состоявшее из 10 сессий подряд.



Японский рынок простимулировали коммунальные и телекоммуникационные компании. Kyushu Electric Power Corp прибавила 3,1% на новости о грядущей проверке регуляторами атомной электростанции, которая принадлежит компании. Это позволяет надеяться, что скоро работа этой станции возобновится.Nippon Telegraph&Telephone Corp прибавила 2,5% на улучшении оценки акций компании аналитиками Barclays.

Снижение китайского индекса во многом спровоцировано ослаблением кредитного сектора: Bank of China подешевел на 3,2%, бумаги Agricultural Bank of China стали дешевле на 2,4%.