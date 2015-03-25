Фондовые рынки АТР, кроме китайского, выросли на торгах в среду

Сегодня на
азиатской сессии показали умеренный
рост большинство фондовых индексов. И
только Китай закончил день в отрицательной
области. «На настроение инвесторов
повлияло замедление экономического
роста в Поднебесной», — говорит аналитики
AMP Capital Investments. MSCI
Asia Pacific вырос на 0,3%, Nikkei
закончил день ростом на 0,2%; Hang
Seng прибавил 0,5%, A&P/ASX
окреп на 0,1%, и только Shanghai
Composite упал на 0,8%, прервав свое победное
ралли, состоявшее из 10 сессий подряд.
Японский рынок простимулировали коммунальные и телекоммуникационные компании. Kyushu Electric Power Corp прибавила 3,1% на новости о грядущей проверке регуляторами атомной электростанции, которая принадлежит компании. Это позволяет надеяться, что скоро работа этой станции возобновится.Nippon Telegraph&Telephone Corp прибавила 2,5% на улучшении оценки акций компании аналитиками Barclays.
Снижение китайского индекса во многом спровоцировано ослаблением кредитного сектора: Bank of China подешевел на 3,2%, бумаги Agricultural Bank of China стали дешевле на 2,4%.