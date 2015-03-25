Австралия готова присоединиться к международному банку, который создает Китай

Австралия расположена присоединиться к Азиатскому Инфраструктурному Инвестиционному Банку (AIIB), который намерен сформировать Китай. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Тони Эббот. Правда, сейчас австралийские власти хотят выяснить все подробности касательно организации этого учреждения, хотя уже утвердили подписание «меморандума о взаимопонимании» относительно присоединения к AIIB.

До сих пор Австралия, Южная Корея и Япония были крупнейшими представителями региона, которые не собирались вступать в формирующуюся международную организацию: против этого активно выступали США, и портить с ними отношения гиганты АТР не хотели. Но за последний месяц ситуация немного изменилась, и Вашингтону, возможно, придется пересмотреть свою позицию.



Китайское агентство «Синьхуа» заявило, что Пекин не будет иметь в банке права вето. Создание этой структуры расценивается как значительное событие и, возможно, одна из крупнейших исторических неудач США в расширении своего влияния на просторах Азии. Теперь даже Австралия, которая всегда являлась жизненно важной частью стратегической «оси» Вашингтона в АТР, отстаивает собственные интересы и близка к вступлению в новую структуру. «Мы действительно настроены на присоединение к организации, которая будет являться многосторонним институтом с прозрачной системой корпоративного управления, четкой иерархией. Это фундаментальная вещь для нас: важно, чтобы это действительно была международная структура, а не банк, находящийся под контролем какой-либо одной страны», — заявил Эббот на пресс-конференции в Канберре.

Япония пока осторожно высказывается на предмет вступления в AIIB, Южная Корея пока говорит, что решение не принято.