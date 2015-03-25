Цены на нефть падают, Китай заполнил стратегические резервы

В среду продолжили снижаться в цене фьючерсы на нефть. Давление на «черное золото» оказывает переизбыток запасов нефти и нефтепродуктов в США. К тому же появились новые доказательства того, что стратегические резервы Китая могут быть уже заполнены. На 10.49 мск майский фьючерс на WTI упал до $47,12, а Brent с поставкой в мае стоит 54,87 доллара за баррель.



Аналитики и специалисты в области энергетики пристально следят за отчетами о запасах нефти в США, которые растут уже одиннадцатую неделю подряд и достигли рекордных уровней. Сильная макростатистика из США и Европы пыталась было оказать некоторую поддержку ценам на Brent, однако движению вверх помешал слух о том, что стратегические запасы нефти в Китае достигли своей предельной емкости.

Китай, как известно, сейчас обращает дешевизну энергоносителей себе на пользу и активно наращивает свои запасы. Это помогло подтолкнуть импорт нефти в Китай до рекордного уровня в конце 2014 года, несмотря на замедление экономики. Но сейчас спрос обещает снизиться — по крайней мере, до тех пор, пока не будут организованы новые хранилища.