Фондовая Америка вновь закрылась в минусе

Американские фондовые индексы по итогам торгов во вторник упали — показатели пошли вниз после публикации данных об инфляции. Спад индекса Standard & Poor's 500 продолжается второй день подряд, пишет Bloomberg.

"Рынок находится в поиске нового вектора, но пока его не видит, - говорит инвестиционный директора McQueen, Ball & Associates Билл Шульц. - Поэтому колебания индексов в последнее время незначительны. Плюс ранее инвесторы ждали большей агрессивности от Федрезерва".

Вчера также вышли отчеты по недвижимости в США — по последним данным, продажи новых домов в феврале неожиданно подскочили на 7,8% - до 539 тыс. домов в годовом исчислении, а это максимальный показатель с февраля 2008 года.

Председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард вчера заявил, что ожидает рост американской экономики в 2015 году на 3%, в то время как безработица в стране должна снизиться. Тогда все условия для нормализации кредитно-денежной политики ФРС будут идеальными, а потому в июне этого года каких-то резких шагов от центробанка он не ждет.

Вчера к закрытию индекс Dow Jones Industrial Average упал на 104,9 пункта (0,58%) - до отметки 18011,14, Standard & Poor's 500 снизился на 0,61% - до 2091,5, и даже Nasdaq Composite к концу дня опустился на 16,25 пункта (0,32%) - до 4994,73. В индексе S&P 500 все секторы показали отрицательную динамику, в лидерах снижения - энергетические, медицинские и финансовые компании.

Во вторник на 2,2% выросли акции Google Inc., когда компания сообщила о новом финансовом директоре. Им станет Рут Порат, занимающая аналогичную должность в банке Morgan Stanley и имеющая неофициальный статус самой влиятельной женщины на Уолл-стрит.