Еще три банка лишились лицензий Центробанка РФ

7 июля Центробанк РФ отозвал лицензии у московского банка "ИстКом-Финанс" и петербургских банков "Фининвест" и Евросиб Банк.

Первый банк — "ИстКом-Финанс" — потерял лицензию из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Более того, банк предоставлял недостоверную отчетность и не мог удовлетворить требования кредиторов. О проблемах в банке было известно уже в начале 2014 года, с июня банк ограничил выдачу вкладов.

Второй и третий банки - банк "Фининвест" и Евросиб Банк - лишились лицензий из-за предоставления недостоверной отчетности и проведения высокорискованной кредитной политики. Известно, что в феврале 2014 года банк "Фининвест" начал задерживать проведение платежей юридическим лицам. Евросиб Банк с начала 2014 года закрыл более половины офисов в Санкт-Перетбурге и привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях ( "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам банков "Фининвест", Евросиб Банка и "ИстКом-Финанс" не позднее 21 июля 2014 года.