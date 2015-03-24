Томас Демарк – величайший трейдер и консультант

Этот человек заявил о себе всему миру. По крайней мере, его имя лично я слышу достаточно часто. Помимо непосредственно торговли томас р демарк – любитель всяческих изобретений. Он является автором идеи и изобретателем многочисленных технических индикаторов.

Стоит ли говорить, что томас р демарк является ярым поклонников технического анализа? Если так можно выразиться – это его конек в исследовательской деятельности. По словам очевидцев, Томас одно время даже записался на CFA (сертифицированный финансовый аналитик), но интерес его постепенно угас и он не прошел ее до конца.

По мнению Демарка рынок в долгосрочном плане можно анализировать с помощью базовых показателей, но индикаторы Томаса измеряют психологию и, по мнению Демарка, являются частью технического анализа.

В отличие от Алана Гринспена, Томас р демарк заинтересовался миром финансов значительно позже – после окончания аспирантуры. Он был специалистом в двух направлениях: бизнесе и юриспруденции. Молодого, но перспективного парня заметили и предложили должность фундаментального аналитика в компании National Investment Service. Эта компания специализировалась на управлении пенсионными активами и ее прибыль оценивалась порядка 300 млн. долл. Инвестиции осуществлялись, как правило, в ценные бумаги и акции, по которым поступал фиксированный доход.

Вроде бы и неплохая компания, но National Investment Service великий трейдер томас р демарк вспоминает не лучшим словом. «Я был профессиональным мальчиком на побегушках. Вряд ли был в компании кто-то, кто был бы ниже меня. Но моим главным козырем было время. Я умел его правильно выбирать. Именно поэтому я быстро поднялся».

Томас Демарк, как и все умные люди, понимал, что в одиночку он не справится, поэтому считал необходимостью создать группу прогрессивно мыслящих людей, с которыми бы они шли к одной цели. Фирма, в которой работал томас р демарк чудом избежала последствий кризиса 1973 и 1974 годов. Планка активов компании выросла до отметки 6 млрд. долл. Томас вспоминает: «1974 год был очень тяжелым. Те волнения, которые возникли в связи с Никсоном, негативно отразились на рынке. Индекс Доу упал до отметки 570. Весь фондовый рынок сократился на 50%».

И как вы думаете, почему компания осталась на плаву? Благодаря тому, что умело выбирали время. Томасу разрешили делать все, что он захочет. И он начал действовать.

В 1978 году Демарк создал новое структурное подразделение National Investment Service. Это было консалтинговое подразделение. Смысл действий Томаса заключался в диверсификации. При этом не забывалась и стратегия, согласно которой нужно было просто правильно выбрать время. Но в 1982 году National Investment Service великий трейдер томас р демарк все-таки ушел из этой компании. По словам самого Томаса у него на то время было в распоряжении порядка 120 млрд.долл. активов, которые подлежали погашению облигациям.

Кстати, нужно вспомнить одну интереснейшую деталь. В 1987 году, накануне краха фондового рынка, один из индикаторов, который изобрел томас р демарк показал, что нужно продавать акции. Это было знаковым событием. Через некоторое время после этого, томас р демарк стал исполнительным вице-президентом в компании Тюдора Джонса. Там он продолжил свою исследовательскую деятельность.

В качестве основного, фундаментального инструмента удачи, Томас называет выбор удачного времени для совершения операций. Кроме этого, в качестве причин успеха его индикаторов томас р демарк называет противоположность его индикаторов основному течению рынка. При этом они объективны и автоматичны.

Томас не только великий трейдер, но еще и интересный публикатор. В журнале Futures Томас часто рассматривал свои индикаторы. Поэтому если вам интересно, то можете найти архивы этих журналов и почитать публикации Томаса. Кроме этого Демарк явлется автором книги «Технический анализ – новая наука», которая была выпущена в 1994 году издательством John Wiley & Sons, Inc.

Как-то у Демарка спросили, каким рынкам он отдает предпочтение. Ответ был отрицательным. Как уверяет Томас, все его технические индикаторы могут работать абсолютно на любых рынках. «Я стараюсь учитывать все нюансы технического анализа, но некоторые из них я упускаю специально, чтобы мои читатели могли развить ход мысли». Но, несмотря на эти высказывания, индикаторы Де Марка считаются самыми автоматичными, самыми объективными и в то же время, самыми простыми. Но хорошие индикаторы и системы – это, по мнению Де Марка, еще не самое главное. «Дисциплина и менеджмент имеющихся средств – вот фундамент успеха».

Одно время томас р демарк увлекся идеей найти компромисс между техническим и фундаментальным анализом. Помните, в начале статьи я говорил, что томас р демарк считает, что в долгосрочной перспективе рынок определяется фундаментальными факторами? Так вот, даже, несмотря на это, великий трейдер убежден, что моменты входа и выхода из рынка определяются именно с помощью технического анализа. Главное предназначение технического анализа – определение зарождения тренда и его окончание, а не вход в рынок во время уже начавшегося тренда.

Не менее известной считается теория Демарка, которая построена вокруг одной аксиомы. Эта аксиомы была разработана опять же Томасом. Суть: есть основание тренда, в основе которого лежат две критические точки. Понятно, что через эти точки можно провести прямую линию. Но есть одна маленькая особенность: тренд строится не как обычно – справа налево, а наоборот. Так вот, точки, через которые проводится этот тренд, автор идеи называет TD-точками. Как думаете, что такое TD? Ответ: это инициалы томаса — Thomas DeMark.

В заключение приведу слова Демарка, где он дает совет начинающим трейдерам: «Читайте как можно больше литературы. Как можно больше экспериментируйте. Всегда старайтесь сделать всю домашнюю работу, и лишь потом садитесь за компьютер. И еще – всегда проверяйте работоспособность своего компьютера».