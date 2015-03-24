Курс евро опустился ниже 63,2 руб., курс доллара - ниже 57,6 руб.

К середине дня российский рубль резко укрепился — в 14:13 мск, по данным портала investing.com, пара EUR/RUB обвалилась до отметки 63,157, а пара USD/RUB — 57,529.

Курс доллара упал ниже 59 рублей впервые с конца 2014 года, в то время как в Минфине утверждают, что это и есть новый равновесный курс. Причин такого снижения несколько.

Во-первых, финансовым властям удалось практически «вручную» остановить стремительное падение национальной валюты с помощью ряда финансовых и нефинансовых механизмов. Во-вторых, местных экспортеров уговорили сдавать выручку, а импортеры больше не покупают активно валюту из-за падения спроса на иностранные товары. И, наконец, в-третьих, население начало верить в крепость рубля и перестало спекулятивно покупать валюту.

Кроме того, рубль укрепляет нынешняя ситуация на международном валютном рынке, где доллар теряет свои позиции против основных мировых валют. По версии аналитиков РИА Новости, курс рубля сегодня днем подрос к доллару и евро на фоне позитивной динамики нефтяных цен и мартовских налоговых выплат.



Сейчас, к 14:22 мск пара USD/RUB торгуется на уровне 57,532, а EUR/RUB - на уровне 63,165.

