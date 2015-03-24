Нефть ненадолго дорожает, но в перспективе всё печально

Во вторник выросли цены на нефть: доллар США ослаб, а европейский рынок «передавил» слабую китайскую статистику. Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE выросла до 56,38 долларов (на 13.29 мск), на Нью-Йоркской товарной бирже майские фьючерсы на WTI торгуются по $47,85 за баррель.

Доллар США снизился во вторник и предоставил импульс для роста нефтяным ценам: нефть становится более привлекательной для держателей других валют. Ранее во время азиатской сессии "черное золото" снижалось в цене после выхода неутешительных данных о китайском PMI, который упал до 11-месячного минимума. На этом фоне возросли опасения снижения спроса на энергоносители в Китае, однако позже, с поступлением сильных европейских данных, доллар снизился, а нефть, соответственно, выросла.



Впрочем, аналитики не видят фундаментальных причин к дальнейшему росту нефти. Статистика, поступающая из Японии и Китая, продолжает слабеть, а это «очень плохой знак» для спроса на энергоносители в долгосрочной перспективе, по словам аналитика Phillip Futures, Дэниела Анга. — «Эти две страны — основные импортеры в своем регионе, и их слабая статистика оказывает давление на нефтяные цены».

Еще один фактор давления — рост запасов нефти в США. Они уже находятся на тридцатилетних максимумах, и завтра Управление энергетической информации США должно выпустить очередной отчет, в котором, скорее всего, будет отмечено очередное увеличение запасов сырья и готовых нефтепродуктов на территории страны.