Уолл-стрит в понедельник торговалась в миноре

«Большая тройка» Уолл-стрит закончила торги в понедельник на понижении. DJIA потерял 0,06%, S&P 500 снизился на 0,17%, Nasdaq Composite ослаб на 0,31%.

Не самым лучшим образом себя показали акции транспортного подындекса Dow Jones. По итогам торгов он потерял 2%. Во многом это связано с 8%-ным обвалом Kansas City Southern, которая понизила прогноз выручки на 2015 год. Union Pacific Corp и CSX Corp потеряли в цене почти по 4%. Биотехнологический концерн Vertex Pharmaceuticals потерял 4% на новостях о неудачном тестировании одного из своих новых препаратов. Производитель снеков и печенья Mondelez прибавил 1,6%.