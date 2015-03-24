Слабые отчеты из Китая убили надежды на восстановление экономики

Во вторник азиатские фондовые индексы падают из-за слабых отчетов из Китая, пишет Bloomberg. Японский индекс Nikkei 225 снизился сегодня на 0,21%, гонконгский Hang Seng - на 0,21%, китайский Shanghai Composite - на 0,16%, и только австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,22%.

По мнению аналитиков, утро сегодня вообще было крайне неприятным из-за макроэкономической статистики из Китая. Во-первых, индекс деловой активности в промышленности от банка HSBC обвалился ниже 50 пунктов - до отметки 49,2, а это самое низкое значение за последние 11 месяцев. Кстати, если индекс отмечается ниже 50 пунктов, это свидетельствует о сокращении активности. Во-вторых, один из составляющих индекса - субиндекс занятости - упал до самых низких границ с момента краха банка Lehman Brothers. Это не на шутку напугало участников рынка. Кроме того, почти все компоненты индекса деловой активности отмечают отрицательное движение.

Похоже, без новых стимулирующих мер экономике Китая не обойтись — другой вопрос, как теперь стимулировать рост? В последний раз попытка восстановить динамику деловой активности не удалась, а деньги попросту пошли не в экономику, а стали «топливом» для роста фондового рынка.

Аналитики из JP Morgan считают, что скоро центробанк Китая начнет снижать требования по резервам для банков — возможно, сделает это уже в апреле. Рост фондового рынка Китая очень похож на поведение американского рынка, когда главной задачей является повышение стоимости фондовых активов.

"Ситуация в китайской экономике продолжает ухудшаться, - говорит аналитик Dragon Life Insurance Co. в Шанхае У Кань. - Однако КНР находится в процессе структурной корректировки экономики, и рынок спокойно относится к сигналам ослабления ее роста. Тренд на рынке по-прежнему "бычий", и коррекция будет короткой".