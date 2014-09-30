Американская «тройка» сдает позиции

На торгах в понедельник упали американские фондовые индексы. На это влияет новый виток геополитической напряженности. Не добавляет оптимизма и отсутствие какой-либо информации о том, когда ФРС наконец решит поднять процентную ставку.

DJIA упал на 0,25%; S&P 500 потерял 0,26%; и Nasdaq ослаб на 0,14%.

Косвенно на падение американских рынков влияет ситуация в Гонконге: уличные беспорядки дошли до того, что ряду банков пришлось закрыть свои отделения на улицах, контролируемых демонстрантами.



Некоторые аналитики предрекают американскому рынку коррекцию. Эти предположения подкрепляются усилением неопределенности в крупных экономиках мира и неустойчивостью политического равновесия. Инвесторы испытывают серьезные риски.

В пользу того, что скоро увеличатся ставки ФРС, говорит оптимистичная статистика из США: вчера опубликовали данные по расходам населения в августе, и данные эти на 20% лучше прогнозных. Доходы населения тоже повысились, ровно на ту цифру, которая и была предсказана аналитиками.

В течение понедельника подешевели акции финансового сектора. MasterCard потеряла 0,7%, Citigroup Inc ослабла на 0,8%, Goldman Sachs — на 0,7%.

0,6% потеряла Apple: компания нарвалась на расследование налоговых нарушений с помощью своих филиалов в Ирландии. Регулирующие органы Европейского союза уже начали работать.

Micron Technology подросла на 2%, Intel Corp — на 1,9%.

Забавная новость вышла вчера в связи с анимационной студией DreamWorks Animation: ее собирается выкупить японская медиакорпорация SoftBank. Общая сумма сделки составляет порядка 3,5 млрд долларов. На этом фоне цена акций мультипликатора подлетела на 24,8%.