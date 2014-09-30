Центробанк может предоставить валютную ликвидность на срок больше 1 дня

Центробанк России сейчас рассматривает возможность ввести инструменты для предоставления валютной ликвидности на срок свыше 1 дня, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регулятора. "Мы изучаем предложения о предоставлении валютной ликвидности на срок свыше 1 дня, которые поступают от банков. Конкретные решения будут приняты после детального выяснения ситуации, оценки необходимости введения и конкретных параметров инструментов", - сообщили в ЦБ.

Правительство РФ рекомендовало ЦБ совместно с банками проработать возможность расширения источников валютного фондирования за счет операций Банка России, в том числе путем рефинансирования кредитов в иностранной валюте и увеличения сроков валютных свопов до одного года, а также проработать вопросы о возможности осуществления расчетов в иных иностранных валютах, помимо евро и доллара.

Санкции США и ЕС, которые запрещают крупнейшим российским компаниям и банкам занимать на западных рынках капитала, создали напряженность на рынке валютной ликвидности. По оценкам рейтингового агентства Fitch, компаниям и банкам во втором полугодии 2014 - первом квартале 2015 года предстоит погасить $161 млрд. Для сглаживания ситуации ЦБ с 17 сентября запустил операции "валютный своп" по продаже долларов за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день. Но пока этот инструмент не пользуется популярностью у банков.

Увеличить срок проведения операций валютный своп до 1 года предлагал глава ВТБ Андрей Костин. "На самом деле мы просим свопы более длинные - до одного года, и мы просим свопы в обе стороны, не только доллар/рубль, но и рубль/доллар. Мы считаем, что эта тема очень важная, чтобы ЦБ заместил рыночную нишу, которая сейчас отсутствует или подорвана в силу санкций", - сказал он агентству "Интерфакс" в кулуарах инвестфорума в Сочи.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на прошлой неделе агентству Reuters, что рассматривает длинные свопы ЦБ как трату резервов.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила в сентябре, что регулятор мониторит рынок валютной ликвидности, но вводить валютные кредиты не планирует. ЦБ уверен, что банки РФ смогут рефинансировать свои долги в 2014 и 2015 годах на внутреннем рынке.