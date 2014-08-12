ЕС: умоляем, Латинская Америка, не продавайте ничего России!

ЕС планирует провести переговоры с Бразилией и Чили в попытке разубедить их заместить экспорт сельскохозяйственных продуктов в Россию, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.



Ввиду того что Россия ввела запрет на импорт пищевой продукции из ЕС и США в качестве ответа на санкции, Москва ведет переговоры со странами Латинской Америки с целью добиться альтернативных поставок. Несколько государств и торговых объединений данного региона заявили, что меры, предпринятые Москвой, могут сыграть им на руку. Бразилия уполномочила около 90 новых предприятий начать поставки курятины, говядины и свинины в Россию, а самую большую выгоду из российского эмбарго на импорт рыбы извлечет Чили.

Министр сельского хозяйства Бразилии Сенери Палудо заявил, что запрет, введенный Россией, позволит Бразилии нарастить экспорт кукурузы и соевых бобов в страну. “У России хороший потенциал, чтобы стать крупным потребителем не только мяса, но и злаков”, - отметил он. Такая активность аграрных тяжеловесов Латинской Америки вызвала беспокойство у Брюсселя. “Мы проведем переговоры со странами, которые могут потенциально заместить наш экспорт, так как намерены указать им, что они получат несправедливую прибыль с учетом текущей ситуации”, - заявил один из высокопоставленных европейских чиновников. Он уточнил, что отдельные компании могут подписать новые контракты с Россией, однако “сложно найти оправдание” странам, предпринимающим дипломатические усилия, чтобы восполнить брешь, оставленную ЕС, США, Норвегией и Австралией.

Другой европейский чиновник подчеркнул, что переговоры будут носить политический характер, в ходе которых будет отмечена важность единства международного сообщества по ситуации на Украине. При этом цель переговоров состоит вовсе не в том, чтобы предъявлять требования о законности торговли с Россией. ЕС в качестве крупнейшего в мире торгового блока может оказать влияние посредством переговоров с торговым объединением южноамериканских стран, хотя переговоры по торговому соглашению длятся уже 15 лет и пока стороны не пришли к компромиссу. Наибольшую выгоду из торговой войны Европы с Россией могут извлечь страны Латинской Америки, однако, как ожидается, Беларусь и Турция также получат немалую прибыль благодаря торговому конфликту.



На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о запрете импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили санкции против России. Решение о запрете на импорт продовольствия принято в качестве одной из ответных мер на беспрецедентное политическое давление, которое оказывается на Россию.