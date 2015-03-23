Фондовая Европа выросла в пятницу, FTSE 100 превысил исторический максимум

Вот уже седьмая неделя подряд закончилась для европейских фондовых рынков в плюсе. На этот раз положительным фактором стало то, что ФРС США, скорее всего, повременит с повышением своей базовой процентной ставки до осени. Плюс к тому еще свежи позитивные настроения инвесторов из-за начала программы QE от ЕЦБ. Евро опустился по отношению к доллару до многолетних минимумов, на этом фоне выросли позиции европейских экспортеров.

Итак, индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0,8% в пятницу и 1,8% по итогам недели. FTSE 100 в пятницу прибавил 0,86% и впервые в истории ушел вверх за отметку 7000 пунктов. DAX прибавил 1,18%, САС 40 вырос на 1%.



Что касается отдельных акций, то, к примеру, в пятницу договорились о новых условиях объединения компании Lafarge и Holcim. Производители цемента выросли на этих новостях на 2,1% и 0,6% соответственно.

TSB Banking Group будет выкуплен испанским Banco Sabadell SA за 2,5 млрд долларов, в результате чего его акции выросли на 2,1%.



