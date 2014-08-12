Moody's: Рост мировой экономики замедлится в 2014 году до 2,8%

В текущем обзоре международного рейтингового агентства Moody's Investors Service говорится о замедлении темпов роста мирового ВВП до 2,8% (ниже долгосрочного тренда). Однако, "в 2015 году темпы повышения ВВП мира ускорятся до 3,2%. В США экономика прибавит 2% в этом году и 3% в следующем, в еврозоне - 1% и 1,5% соответственно" - считают в агентстве.



"Замедление роста экспорта окажет давление на развивающиеся страны как в 2014, так и в 2015 году, однако в развитых странах подъем в следующем году усилится благодаря увеличению капиталовложений компаний" - заявляют эксперты Moody's.