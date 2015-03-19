Нефть дешевеет после заявлений Кувейта

Министр нефтяной промышленности Кувейта Али аль-Омаир заявил в четверг, что у ОПЕК нет иного выбора как сохранить добычу нефти на нынешнем уровне.

К 18:04 мск майские фьючерсы на Brent снизились до отметки $54,29 за баррель, а фьючерсы на WTI - до $45,24, апрельские WTI - до $43,34. Вчера оба контракта значительно дорожали: Brent - на 6%, а WTI - на 3%.

"Мы не хотим потерять долю рынка", - объяснил министр журналистам.

Как сообщило вчера Управление энергетической информации, запасы нефти в США выросли на 9,6 млн баррелей на прошлой неделе, хотя прогнозировали рост только на 3,8 млн баррелей.

"Ослабление доллара поддержало цены на сырье, но очередное большое повышение запасов может сдержать рост цен до тех пор, пока не начнутся изменения в добыче нефти в США", - говорит старший аналитик из CMC Markets в Сиднее Рик Спунер. Курс доллара снизился в среду, когда ФРС дала понять, что предпочитает постепенное повышение процентных ставок. «Чем позднее начнется повышение ставок, тем проще будет нефтяным компаниям получить кредиты», - написал в отчете аналитик Phillip Futures Дэниэл Энг. "Это означает, что хотя вчерашнее ослабление доллара подтолкнуло цены на нефть вверх, это влияние скоро исчезнет. Производители нефти смогут расширить бизнес или даже пережить этот период низких цен с помощью более дешевых кредитов", - написал Энг.