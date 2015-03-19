Рубль укрепляется против евро, слабеет против доллара

В четверг днем на валютных торгах российский рубль вырос по отношению к евро и падает к доллару. По словам аналитиков, это следствие коррекционного снижения пары EUR/USD, которая сегодня вновь снижается — к 13:32 мск торговалась на уровне 1,0669. Плюс ко всему рубль поддерживают продажи экспортной выручки для погашения текущих налогов — это немного сдерживает падение рубля против доллара.

"Российской валюте, вероятно, оказывают поддержку продажи экспортеров под налоги и дешевая валютная ликвидность, предоставляемая ЦБ. Но стоит помнить о фундаментальной слабости нефти – если Brent не сможет вернуться к $60 за баррель Brent, то рубль продолжит торговаться в диапазоне 60-65 рублей", - говорят аналитики банка Nordea.

Сегодня утром евро упал до отметки 63,63 руб. (по данным investing.com), а к 13:35 мск торгуется уже на уровне 64,191 (снижение на 0,07%). К этому же времени доллар торговался за 60,170 руб. (+1,21%).

"Устойчивость российской валюты вполне может объясняться тем, что экономика и рынок адаптировались к фактически закрытым для российских заемщиков внешним финансовым рынкам", - считают аналитики из ВТБ Капитал.

В среду евро взлетал против доллара до отметки $1,0931 после заседания ФРС, а рубль к закрытию торгов вырос до отметки 59,45 против доллара.